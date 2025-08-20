Gary Medel expresa sus expectativas para el debut de la UC en el Claro Arena: “Que la gente disfrute y lo cuide” / Eduardo Figueroa

Gary Medel simbolizó este miércoles la tranquilidad que se vive por estos días en la UC tras ganarle el clásico a Colo Colo y a días de debutar en el Claro Arena, el sábado, ante Unión Española.

“Venimos con mucha ilusión, muy contentos. Estamos trabajando súper bien. Espero que sea una linda fiesta el sábado. Tenemos objetivos claros, que es llegar a copa internacional. Vamos paso a paso, ahora tenemos que hacernos súper fuertes en nuestra casa”, comentó el “Pitbull” en conferencia de prensa, valorando la regularidad que ha logrado en el elenco precordillerano.

De hecho, el mediocampista de 38 años ha jugado 9 de los 10 últimos partidos del club, todos como titular.

“Muy contento por lo que estoy jugando y demostrando. Vine en enero, sin fútbol de Argentina, con muy poco ritmo. Empecé a trabajar aquí y ocurrió la lesión. Eso calmó un poco las sensaciones que tenía, bajé el nivel, y ahora llevo dos meses jugando de contención, de menos a más, con mucha energía”, enfatizó, junto con valorar la gestión de Daniel Garnero desde su arribo a la precordillera.

“En la simpleza que tiene Daniel, eso lo ha inculcado en el equipo, que mientras más simple juguemos, vamos a hacer las cosas mejor y se está notando en cada partido. Hay que mantener un nivel alto, lo que hicimos bien con Iquique, y esperamos que se logre”, dijo, destacando el haber vuelto para inaugurar el nuevo estadio.

“Viví muchos momentos lindos en la primera etapa. Espero ganar algún título con Católica, que es el sueño que tengamos a corto plazo, y ahora contento con tener un estadio de primer nivel”, recalcó, confiado en vivir un lindo estreno el sábado en Las Condes, ante Unión Española.

“Espero que ganemos ese partido y empecemos bien en el Claro Arena, que la gente disfrute y lo cuide, y ganar, que para eso estamos. Esperamos estar a la altura de lo que es Católica”, cerró Gary Medel.