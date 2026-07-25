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Víctima iba con sus dos hijas menores: detectives de la PDI frustran encerrona en Talca mientras estaban fuera de servicio

Dos sujetos intentaron ingresar al automóvil en el sector Las Rastras, pero la intervención policial permitió detenerlos antes de concretar el delito.

Martín Neut

Encerrona frustrada Talca

Encerrona frustrada Talca

Funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) frustraron una encerrona en Talca, región del Maule, luego de intervenir mientras se encontraban en su tiempo libre. El hecho ocurrió cuando una mujer circulaba junto a sus hijas menores de edad por calle 2 Norte con Camino Las Rastras.

Según los antecedentes del caso, dos sujetos habrían intentado abordar el vehículo tras romper sus vidrios e ingresar por el lado del conductor y la parte posterior. Sin embargo, la acción fue impedida por detectives de la Brigada de Antinarcóticos (Briant), quienes detuvieron a los involucrados.

El jefe de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de Talca, subprefecto Claudio Reyes, explicó que “en el lugar se encontraban detectives de civil de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes, al ver el hecho, proceden a actuar y detener a dos individuos”.

Durante el procedimiento, uno de los detenidos fue encontrado con 6,24 gramos de clorhidrato de cocaína dosificada. “Al registro de las vestimentas se pudo advertir que uno de los involucrados portaba clorhidrato de cocaína dosificada”, detalló Reyes.

Los imputados, un adolescente de 15 años y un joven de 18, fueron formalizados por robo con intimidación en grado frustrado y microtráfico. El mayor quedó en prisión preventiva y el menor bajo internación provisoria, mientras la investigación tendrá un plazo de cuatro meses.

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