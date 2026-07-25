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VIDEO. Adiós a los rumores: el sorpresivo actor que tomará el manto de Ghost Rider en el Universo Marvel

El anuncio se dio a conocer en el salón H de la San Diego Comic-Con durante este sábado.

Nicolás Lara Córdova

Adiós a los rumores: el sorpresivo actor que tomará el manto de Ghost Rider en el Universo Marvel

Este sábado se celebró una nueva edición de la San Diego Comic-Con, donde Marvel se robó todas las miradas al revelar sus próximos proyectos para el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), entre ellos quién tomará el manto de Ghost Rider.

Durante el anuncio de la nueva adaptación del “Vengador Fantasma”, el estudio confirmó que Ryan Gosling será el actor encargado de interpretar a este icónico personaje.

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“¿Esto está pasando realmente? Como ustedes saben, este es un personaje que quería interpretar desde hace mucho tiempo. Entonces, Kevin, Josh, público, gracias”, comentó Ryan Gosling tras ser presentado como el nuevo Ghost Rider.

De acuerdo con la información compartida a través de redes sociales, la película será dirigida por Shawn Levy y tiene previsto su estreno para 2028.

Esta será la tercera adaptación cinematográfica de Ghost Rider, luego de las películas protagonizadas por Nicolas Cage en 2007 y 2012.

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