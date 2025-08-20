U de Chile visita a Independiente: formaciones, horario y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana 2025 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este miércoles 20 de agosto, Universidad de Chile e Independiente chocan por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Tras el 1-0 de la ida en el Estadio Nacional, la revancha se jugará en el Estadio Libertadores de América, donde la U apuntará a mantenerse como el único representante chileno en torneos continentales esta temporada.

El cuadro azul llega a este encuentro tras perder 3-1 con Audax Italiano, perdiendo terreno en la lucha por dar alcance a Coquimbo Unido en la cima del Campeonato Nacional 2025, mientras que el elenco de Avellaneda viene de caer 2-1 con Vélez Sarsfield por el Torneo de Clausura en Argentina.

¿A qué hora y dónde ver el partido entre la U de Chile e Independiente?

Universidad de Chile e Independiente se medirán este miércoles 20 de agosto, a partir de las 20:30 horas, en el Estadio Libertadores de América.

Este partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, este duelo será transmitido por ESPN Premium y Disney+.

Posibles formaciones

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Matías Sepúlveda; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel.