U de Chile visita a Independiente: formaciones, horario y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana 2025

Los azules enfrentan al “Rojo de Avellaneda” buscando refrendar el triunfo de la ida para meterse en cuartos de final. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

Este miércoles 20 de agosto, Universidad de Chile e Independiente chocan por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Tras el 1-0 de la ida en el Estadio Nacional, la revancha se jugará en el Estadio Libertadores de América, donde la U apuntará a mantenerse como el único representante chileno en torneos continentales esta temporada.

El cuadro azul llega a este encuentro tras perder 3-1 con Audax Italiano, perdiendo terreno en la lucha por dar alcance a Coquimbo Unido en la cima del Campeonato Nacional 2025, mientras que el elenco de Avellaneda viene de caer 2-1 con Vélez Sarsfield por el Torneo de Clausura en Argentina.

¿A qué hora y dónde ver el partido entre la U de Chile e Independiente?

Universidad de Chile e Independiente se medirán este miércoles 20 de agosto, a partir de las 20:30 horas, en el Estadio Libertadores de América.

Este partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, este duelo será transmitido por ESPN Premium y Disney+.

Posibles formaciones

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Matías Sepúlveda; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel.

