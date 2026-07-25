Si amas la comida peruana, tienes que ir: el imperdible evento que se toma Tacna a pasos de la frontera

Con una ceremonia que congregó a autoridades nacionales, regionales y locales, PROMPERÚ inauguró oficialmente la 30.ª edición nacional y 9.ª edición regional de la feria Perú, Mucho Gusto, el evento gastronómico más importante del país, que se desarrollará del 25 al 28 de julio en el Parque Perú, distrito de Pocollay.

El acto inaugural contó con la participación del presidente ejecutivo de PROMPERÚ, Michael Guevara Varela; el alcalde provincial de Tacna, Pascual Güisa Bravo; y la directora de Promoción del Turismo de PROMPERÚ, María del Sol Velásquez García, quienes dieron la bienvenida a miles de asistentes que llegaron para disfrutar de la diversidad gastronómica, cultural y turística del Perú.

“Desde PROMPERÚ creemos que la gastronomía es una de las mayores fortalezas del Perú. Perú, Mucho Gusto no solo celebra nuestra diversidad culinaria, sino que impulsa el turismo, dinamiza las economías regionales y genera oportunidades para productores, cocineros y emprendedores de todo el país”, destacó el presidente ejecutivo de PROMPERÚ, Michael Guevara Varela.

En esta edición participan 162 expositores, quienes representan a todas las regiones del país con una amplia oferta de platos emblemáticos, bebidas tradicionales, café, cacao, productos regionales, artesanía y experiencias culturales.

Bajo el concepto “Sabores con historia”, Perú, Mucho Gusto pone en valor el patrimonio gastronómico nacional y reconoce el trabajo de productores, cocineros y emprendedores que preservan las tradiciones culinarias del país, consolidando a la gastronomía como uno de los principales motivadores de viaje.

Asimismo, la feria incorpora un enfoque de sostenibilidad basado en tres pilares: ambiental, mediante la gestión responsable de residuos y la medición de la huella de carbono para su posterior compensación; social, promoviendo la valorización del patrimonio gastronómico y cultural y fortaleciendo a productores y expositores; y económico, impulsando oportunidades comerciales y dinamizando las cadenas de valor vinculadas al turismo y la gastronomía.

Además de la oferta culinaria, los visitantes podrán disfrutar de una programación artística y cultural permanente con espectáculos musicales, demostraciones gastronómicas, pasacalles, danzas tradicionales, talleres y actividades para toda la familia.

Reconocimientos iniciales a expositores de Perú, Mucho Gusto Tacna 2026

En el marco de la inauguración, PROMPERÚ otorgó la licencia de uso de la Marca Perú a tres expositores de la feria que destacan por su aporte a la promoción de la gastronomía y los productos peruanos. Los nuevos licenciatarios son La Glorieta Tacneña, emblemático restaurante de la región Tacna; Dulcería Vildoso, referente de la repostería tradicional de Arequipa; y Perú Hace Vino, iniciativa dedicada a la promoción y difusión de la cultura vitivinícola nacional. Con esta distinción, se incorporan a la comunidad de organizaciones autorizadas a representar la Marca Perú, fortaleciendo el posicionamiento de la identidad peruana a través de la gastronomía y sus productos emblemáticos.

Asimismo, PROMPERÚ reconoció a tres expositores por incorporar prácticas sostenibles que generan impactos positivos en el ámbito ambiental, social y económico. Los reconocimientos fueron otorgados a QuinuaQ Restobar (Ayacucho), por su modelo de gastronomía regenerativa y compromiso con la formación social; La Cusqueñísima (Cusco), por su labor de preservación del patrimonio culinario y el trabajo con comunidades del Valle Sagrado; y Maná Coffee & Chocolate (Amazonas), por promover el cacao amazónico mediante un modelo de economía circular, comercio justo y conservación ambiental.