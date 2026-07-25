Cerrando la jornada sabatina de la fecha 16 de la Liga de Primera, Universidad Católica y Deportes La Serena protagonizaron un partidazo en el Claro Arena.

Tras el encuentro, vino el momento de los análisis y uno de ellos estuvo en palabras de un “caliente” Fernando Zampedri, quien no ocultó su molestia tras perder dos puntos en su lucha por darle caza a Colo Colo.

"Caliente por el partido, por la situación final. Hicimos un gran primer tiempo y demostramos totalmente otra cosa el segundo, perdimos el ritmo, no pudimos presionar, habrá que mejorar“, dijo en conversación con TNT Sports.

Agregó que “estoy caliente, es un partido muy difícil de analizar en este momento, hicimos un segundo tiempo muy malo, tenemos que corregir y seguir trabajando”, dijo el delantero de la UC.

Con el marcador cerrado, la UC ratifica su segundo lugar en la Liga de Primera con 27 puntos, pero ahora a 12 puntos de distancia del superlíder del torneo, Colo Colo que tiene 39 unidades.