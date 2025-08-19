En la edición de Los Tenores de este martes 19 de agosto, nuestros panelistas estuvieron en un programa especial desde el Estadio Municipal de La Cisterna, por el aniversario 105 de Palestino, donde conversaron con Lucas Bobalgio DT, de los “baisanos” y Matías Cerda, gerente deportivo del club.

Pamela Juanita Cordero, Víctor Cruces, Rodrigo Hernández, Patricio Barrera y Carlos Costas, comentaron el momento de Colo Colo, la reunión de directores de Blanco y Negro y la oferta por Alan Saldivia.

Además, anticiparon el duelo de la Universidad de Chile ante Independiente de Avellaneda, que puede verse complicado por la tormenta que afecta a Argentina.

