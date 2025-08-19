Independiente vs la U por Copa Sudamericana: dónde, cuándo y a qué hora ver el partido en vivo, online y en TV

No es la mejor previa para ambos, pero son los azules los que tienen la primera ventaja. Esta semana se comienzan a definir los 4tos de final de la Copa Sudamericana, instancia que tiene a la Universidad de Chile enfrentando a Independiente de Avellaneda.

La semana pasada, en el Estadio Nacional, los de Gustavo Álvarez jugaron un gran partido, pero solo vencieron por la cuenta mínima al ‘Rojo’. El único tanto del encuentro lo marcó Lucas Assadi.

Es por ello que este miércoles, el cuadro chileno saltará a la cancha del Libertadores de América buscando meterse entre los ocho mejores del torneo, sabiendo la mínima ventaja que tienen para avanzar.

Independiente vs La U, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Independiente y la Universidad de Chile lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN y Disney+.

Recuerda que toda la acción de la Copa Sudamericana 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Miércoles 20 de agosto