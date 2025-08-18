La Universidad de Chile ya se encuentra en Argentina para jugar la vuelta ante Independiente de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La U buscará defender el 1-0 conseguido en la ida, jugada en el Estadio Nacional, aunque no lo tendrá fácil en el Libertadores de América.

Además del ambiente que se espera dentro de la cancha, las condiciones climáticas podrían ser un problema para los azules.

Para este martes, en Argentina está declarada una alerta naranja climatológica, y se prevén precipitaciones acumuladas entre 70 y 80 mm, que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h en Buenos Aires.

De hecho, para los partidos programados en la capital trasandina este 19 de agosto, la Conmebol ya está evaluando opciones en caso de no poder jugar por las lluvias. Entre los encuentros que corren riesgo de suspensión se encuentra el duelo entre Racing, de Gabriel Arias, y Peñarol, de Brayan Cortés.