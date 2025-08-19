“No nos sirve de nada haberle ganado a Colo Colo si no somos capaces de ser sólidos en el Claro Arena”

Branco Ampuero, defensa de Universidad Católica, habló este martes en la previa del partido del próximo sábado ante Unión Española por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025 y se refirió a la tan esperada inauguración del Claro Arena.

Consultado por el presente del equipo de Daniel Garnero tras golear a Colo Colo en el Monumental, el zaguero de la UC aseguró que “todavía tenemos mucha margen de mejora. El profe tiene en mente muchos trabajos que por tema de calendario no se pueden hacer, pero sin duda que ganar el partido del día sábado es importante para el crecimiento personal y el equipo".

Sin embargo, apuntó que “el partido con Colo Colo ya pasó y hay que pensar en Unión. No nos sirve de nada haber ganado el día sábado, si no somos capaces de ser sólidos nuevamente en la vuelta en nuestra cancha y quedarnos con los tres puntos. Para allá apuntamos".

Ampuero también abordó la adaptación que ha tenido el plantel de la UC a la cancha del Claro Arena. “Mientras más entrenemos en esa cancha, va a ser más beneficioso para nosotros. Llevamos unos 5 o 6 entrenamientos, no creo que sea garantía para sacar ventaja todavía, es muy poco".

“Pero sí, en esos pequeños detalles como el bote del balón, creo vamos a estar mucho más cómodos que el rival. Para allá apunta el club, de poder sacar la mayor ventaja en nuestra casa. Si antes era de pasto natural y Católica tenía un porcentaje altísimo de victorias siendo local, esperemos aumentar ese porcentaje ahora que tenemos un pasto artificial”, añadió.

Además, el defensa de 32 años analizó el momento de Unión Española y reconoció que “viene siendo un equipo que está en puestos de descenso hace bastante tiempo, es un club importante en la liga. Lamentablemente, no está en su mejor torneo, pero sin duda tiene jugadores equilibrantes".

“Tienen un gran técnico que es ofensivo, que arriesga mucho también. Unión va a tener que salir a buscar el partido en algún momento y nosotros trataremos de manejar de la mejor manera la vuelta al Claro Arena. Dejando eso de lado y concentrándonos en el juego, va a ser un partido atractivo para todos. Los dos equipos se van a jugar algo importante y queremos quedarnos con los tres puntos", sentenció.