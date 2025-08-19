En el marco del aniversario número 105 de Palestino, el técnico del cuadro árabe, Lucas Bovaglio, conversó con Los Tenores y anticipó el partido del próximo viernes ante Colo Colo por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025.

Entre sus reflexiones, el DT del elenco de colonia fue consultado por la salida de Jorge Almirón de la banca de los albos, y reconoció que “el cambio de entrenador lamentablemente para nosotros no es una buena noticia”.

“Nos pasó esta temporada con Católica también. Nosotros habíamos analizado profundamente al rival y en la semana cambió de entrenador. Los técnicos interinos generalmente tratan de dar si impronta y te cambia algunos aspectos del juego, que seguramente nos va a pasar este viernes con Colo Colo", agregó.

“Sí, como lo declaró Almirón, esta situación va a descomprimir un poco el ambiente que se vive ahí. Los jugadores van a vivir el partido con un aire renovado y la jerarquía es indiscutible. Seguramente el escollo para nosotros va a ser muy alto", complementó Bovaglio.

Por otro lado, el estratega argentino se refirió al polémico trato que la dirigencia de Colo Colo le dio a Almirón en los últimos meses. “No lo puedo hablar tampoco en profundidad porque desconozco la interna y muchos detalles. Uno lo que ve de afuera es un ciclo que sí se fue apagando y desgastando”, afirmó.

“Hasta la imagen misma de Jorge, alguien que se fue tan arriba la temporada pasada con un semestre impresionante y toda la ilusión que tenían en este año del centenario, de poder pelear torneos internacionales, se diluyó muy rápido", continuó.

En esa línea, el técnico de Palestino puntualizó que “con todo lo que genera Colo Colo, que prácticamente los objetivos deportivos se hayan caído tan pronto en una temporada, hace que el resto de la temporada sea una mochila muy difícil de sostener. Siento que en algún punto era esa es la gran carga que tenía Almirón y su equipo de trabajo, y también los jugadores sobre sus hombros".

“Personalmente no me tocó vivir esa situación. Me imagino que debe haber sido una situación incómoda para todas las partes”, agregó Lucas Bovaglio sobre la decisión del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, de haber despedido públicamente a Almirón sin tener un acuerdo previo.