“Zancadilla imprudente”: la definición del VAR para avalar el penal cobrado por Felipe González contra Unión Española / ANFP

En una de las grandes polémicas arbitrales de la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025, la molestia ha sido evidente en Unión Española tras el cobro de un dudoso penal en su contra durante el empate con Deportes Iquique.

El árbitro del compromiso, Felipe González, se mostró tranquilo ante las críticas, asegurando que “si hay una sensación de que los están perjudicando, pidan los audios del VAR. Ahí está todo. No hay nada que esconder”.

El registro fue liberado hoy lunes por la ANFP, donde la Comisión Arbitral del ente rector del balompié nacional avaló la decisión de haber cobrado penal.

“El VAR encuentra evidencia de una zancadilla imprudente del defensor con su rodilla sobre el pie izquierdo del atacante, al invadir desde atrás y sin lograr jugar el balón el espacio del delantero cuando este preparaba el remate. Es una decisión correcta”, se escucha en la narración oficial.

Tras ello, se escucha parte del debate entre Felipe González y la cabina de video, donde hubo rápido acuerdo.

“Ahí lo toca. Penal confirmado”, se escucha desde el VAR, lo que fue ratificado por el juez, que finalmente sancionó la pena máxima.