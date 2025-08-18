Pese a que en Blanco y Negro no lograron adelantar la reunión de directorio para este lunes y zanjar porfín la salida de Jorge Almirón, ya es un hecho que el argentino no seguirá siendo entrenador de Colo Colo.

Los malos resultados obtenidos a lo largo de la temporada terminaron por sentenciar su continuidad, y desde Macul ya trabajan en la búsqueda de un reemplazante para el ex DT de Boca Juniors.

Tal como confirmó Aníbal Mosa, se espera que para los próximos duelos ante Palestino y Universidad de Chile asuma un interinato, donde el principal candidato es Héctor “Tito” Tapia. Sin embargo, el presidente del “Popular” ya tiene un nombre predilecto para tomar el mando definitivo.

Según información de ADN Deportes, el favorito del mandamás albo es Juan Pablo Vojvoda, entrenador argentino que actualmente se encuentra libre tras su salida del Fortaleza de Brasil.

El técnico de 50 años ya conoce el fútbol chileno, pues dirigió a Unión La Calera en 2020, donde dejó una grata impresión. Posteriormente, en Brasil, mantuvo su buena línea de resultados, lo que habría despertado el interés del mandamás albo, aunque todavía no hay acercamientos en concreto de cara con el DT argentino.