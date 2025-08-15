;

VIDEO. “No hay nada que esconder”: Felipe González afronta las críticas por su desempeño en el empate de Unión Española con Deportes Iquique

El juez no quiso profundizar en los cuestionamientos en su contra ante un penal que sancionó erróneamente a favor del elenco nortino.

Carlos Madariaga

Andrés Fernández

“No hay nada que esconder”: Felipe González afronta las críticas por su desempeño en el empate de Unión Española con Deportes Iquique

“No hay nada que esconder”: Felipe González afronta las críticas por su desempeño en el empate de Unión Española con Deportes Iquique / SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

El nombre propio de la jornada en el fútbol chileno este viernes es el del juez Felipe González.

Todo luego de su actuación en el empate de Unión Española ante Deportes Iquique, donde, en concomitancia con el VAR, sancionó erróneamente un penal a favor de los visitantes en Santa Laura.

“Está todo grabado el audio. Si quieren pedirlo, lo pueden hacer”, aseguró tras el compromiso el juez, desestimando los reclamos de los jugadores de Unión Española respecto a su actitud durante el compromiso.

“Respeto las opiniones, son de cada uno. Yo hablo con los jugadores, respeto sus percepciones dentro de la cancha. Jamás les he faltado el respeto, soy muy dialogante con ellos”, enfatizó el árbitro, planteando que la conversación con la cabina de video despejará cualquier duda.

“Si hay una sensación de que los están perjudicando, pidan los audios del VAR. Ahí está todo. No hay nada que esconder”, cerró Felipe González antes de abandonar Santa Laura.

