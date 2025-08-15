El arbitraje no ayuda a nadie: Felipe González condiciona el empate entre Unión Española y Deportes Iquique / TNT Sports

Este viernes se vivió una verdadera final anticipada por evitar el descenso, en el inicio por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025, con Unión Española enfrentando a Deportes Iquique.

Los dos peores equipos del campeonato protagonizaron un intenso encuentro en el Santa Laura, donde finalmente ninguno pudo sacar diferencias.

Los “Dragones Celestes” comenzaron pegando con un golazo de Edson Puch a los 10 minutos, pero el elenco hispano igualó a los 42 minutos con un penal de Ignacio Jeraldino.

Sin embargo, en un duelo donde Leandro Requena evitó opciones claras para los locales, el juez Felipe González fue factor ineludible en el desarrollo del compromiso.

Todo luego que al minuto 77 decidió cobrar como penal una caída de Álvaro Ramos ante un choque inexistente de Bianneider Tamayo, el cual Enzo Hoyos transformó en el 2-1 parcial para Deportes Iquique, sin que el VAR se decidiera a intervenir.

La herramienta tecnológica sí fue utilizada a los 85 minutos, cuando se determinó que una falta que, en principio era tiro libre, se produjo dentro del área, chance que le permitió a Cristián Insaurralde lograr el 2-2 final.

De todas formas, la igualdad no beneficia a ninguno de los dos: Deportes Iquique sigue último, con 11 unidades, mientras que Unión Española es penúltimo, con 14 puntos. Todo a 10 fechas del final del torneo.