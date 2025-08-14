;

VIDEO. Los Tenores desmenuzan el triunfo de la U de Chile sobre Independiente por Copa Sudamericana

En el programa de este jueves, nuestros panelistas supieron del día después del triunfo azul en el Nacional, analizaron la conferencia de capitanes previa al clásico entre Colo Colo y la UC, y más del mundo del deporte.

Carlos Madariaga

Los Tenores desmenuzan el triunfo de la U de Chile sobre Independiente por Copa Sudamericana

Los Tenores desmenuzan el triunfo de la U de Chile sobre Independiente por Copa Sudamericana / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este jueves 14 de agosto, nuestros panelistas repasaron todos los alcances tras la victoria de la U de Chile sobre Independiente, por la ida de los octavos de final ida de la Copa Sudamericana.

Francisco Mouat, Leo Burgueño, Cristián Arcos, Víctor Cruces y Carlos Costas comentaron el análisis hecho por el DT azul, Gustavo Álvarez, y proyectaron la revancha en Avellaneda.

Revisa también:

ADN

Además, escucharon parte de la conferencia de capitanes, donde Esteban Pavez y Fernando Zampedri anticiparon el clásico en que Colo Colo y la UC medirán fuerzas el sábado, junto con cuestionar el desarrollo del frustrado “arengazo” albo en el Monumental.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 14 de agosto y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también rieron con el “11 de Manolo”, esta vez alusivo a los juegos de mesa.

