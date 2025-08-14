Los Tenores desmenuzan el triunfo de la U de Chile sobre Independiente por Copa Sudamericana / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este jueves 14 de agosto, nuestros panelistas repasaron todos los alcances tras la victoria de la U de Chile sobre Independiente, por la ida de los octavos de final ida de la Copa Sudamericana.

Francisco Mouat, Leo Burgueño, Cristián Arcos, Víctor Cruces y Carlos Costas comentaron el análisis hecho por el DT azul, Gustavo Álvarez, y proyectaron la revancha en Avellaneda.

Además, escucharon parte de la conferencia de capitanes, donde Esteban Pavez y Fernando Zampedri anticiparon el clásico en que Colo Colo y la UC medirán fuerzas el sábado, junto con cuestionar el desarrollo del frustrado “arengazo” albo en el Monumental.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 14 de agosto y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también rieron con el “11 de Manolo”, esta vez alusivo a los juegos de mesa.