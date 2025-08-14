Independiente suma una baja de cara a la revancha ante la U de Chile por Copa Sudamericana / Marcelo Hernandez

La U de Chile se impuso ayer miércoles por la cuenta mínima y sacó una leve ventaja ante Independiente en la disputa de la llave por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El cuadro trasandino buscará revertir el cruce en el estadio Libertadores de América el próximo miércoles 20 de agosto.

Sin embargo, el “Rojo de Avellaneda” ya tendría una baja de cara a dicho cruce.

Desde Argentina, diversos medios indican que el central Nicolás Freire es duda para dicho compromiso.

El defensor pidió el cambio por lesión al minuto 67 en el Nacional, todo debido a una lesión muscular en el isquiotibial derecho.

Todo indica que, producto de esto, Nicolás Freire no solo quedaría fuera de la revancha ante la U, sino también de los próximos encuentros por el Torneo de Clausura en Argentina, cuando Independiente enfrente a Vélez Sarsfield, Platense e Instituto.