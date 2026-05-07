Violento ataque en Lo Espejo: percutan múltiples disparos a casa donde se encontraba un carabinero

Una violenta balacera se registró este jueves en la comuna de Lo Espejo, región Metropolitana, el cual dejó más de 25 casquillos en la vía pública, daños en dos viviendas y en un vehículo perteneciente a un funcionario de Carabineros que se encontraba en el lugar.

Según explicó el fiscal Patricio Martínez, de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, el incidente cuando el funcionario se encontraba almorzando al interior de un domicilio contiguo a su vehículo, junto a familiares, cuando escuchó una serie de disparos.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los disparos habrían sido efectuados con un arma automática, tras lo cual el afectado se lanzó al suelo para resguardar su seguridad, luego de percatarse de impactos en los muros del inmueble.

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Posteriormente, se constató la presencia de al menos 25 casquillos en el lugar, además de impactos balísticos en el domicilio donde se encontraba el funcionario, en una vivienda colindante y en su vehículo particular, el cual registró alrededor de cinco impactos.

El fiscal detalló que el carabinero afectado no reside en ese domicilio, sino que se encontraba de visita, ya que tiene su residencia en otra comuna. En el inmueble también había una menor de edad, con la cual el funcionario tendría una relación sentimental.

Respecto del móvil del ataque, la Fiscalía indicó que por ahora no existe una hipótesis clara sobre si el funcionario era el objetivo de los disparos o si el hecho iba dirigido a otra persona del sector. Asimismo, se confirmó que el afectado no mantenía denuncias ni antecedentes de amenazas previas.

Por ahora, no hay personas detenidas y el caso se mantiene en investigación, mientras personal especializado realiza peritajes en el sitio del suceso para determinar la dinámica del ataque y dar con los responsables.