Esteban Pavez acusa “descoordinación” en Colo Colo tras fallido arengazo: “Supe hoy día, no tenía idea”

Este jueves, Colo Colo tenía previsto realizar el tradicional “arengazo” en el Estadio Monumental con motivo del clásico ante Universidad Católica. Sin embargo, el evento se suspendió por falta de público, luego de que la “Garra Blanca” hiciera un llamado a realizarlo el viernes a las afueras del recinto de Macul.

Producto de esta confusa situación, el capitán de los albos, Esteban Pavez, tuvo que salir a aclarar lo ocurrido en la conferencia de prensa de capitanes organizada por la ANFP, donde apuntó a una mala gestión del club.

“Sinceramente, esto fue una descoordinación de la gente del club. Hoy día yo supe a las 11:30 de la mañana que teníamos arengazo, antes no supe, no veo redes sociales. No tenía idea la verdad”, afirmó el volante.

“Yo sabía por un amigo que mañana era el arengazo de la Garra Blanca, que lo quieren hacer afuera del estadio. Hoy hubo una descoordinación del club y obviamente que llegaron 100 o 200 hinchas", agregó.

En esa línea, explicó la decisión del plantel de Colo Colo de acercarse a los pocos hinchas que llegaron a Macul. “Hablé con mis compañeros si podíamos acercarnos a ellos para sacarnos fotos, había niños y teníamos balones para regalar. Eso fue prácticamente lo que hicimos”, detalló.

“A mí me encanta estar con la gente, mis compañeros también sintieron el cariño y eso es muy importante para nosotros. Más allá de que el arengazo esté autorizado o no, ese no es un tema mío. Hoy día habían 200 hinchas y nosotros quisimos ir a saludarlos para sentir su apoyo”, sentenció Pavez.