“Siempre jugamos a este ritmo”: Gustavo Álvarez valora el nivel de la U para imponerse a Independiente / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

El director técnico de la U de Chile, Gustavo Álvarez, analizó de manera positiva la forma en la cual se impusieron 1-0 a Independiente por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“El partido se jugó como lo preveíamos, a una intensidad y dinámica mayor que en la liga chilena. A partir de ahí, todas las acciones tiene más ritmo. Empezamos con algunos errores en pases de salida, daba la sensación que corríamos peligro. Cuando solucionamos eso, empezamos a ganar el mediocampo y generamos ocasiones para el 1-0″, partió diciendo el argentino, reconociendo dificultades en el complemento.

“Luego, nos hicieron jugar en nuestro campo al comienzo del segundo tiempo y no estuvimos finos en la contra para generar situaciones de gol”, planteó, lamentando el no haber podido ampliar la diferencia.

“Queríamos el gol desde el segundo tiempo. El rival nos llevó a defendernos algo más y por eso decido los cambios. La expulsión no cambia nada, la voluntad siempre fue la misma”, comentó Gustavo Álvarez, defendiendo el nivel de juego mostrado por el equipo.

“La U tiene esta intensidad en el torneo y cuando acertamos técnicamente, sumándole esta intensidad, normalmente ganamos. Estamos preparados para jugar así, lo hemos demostrado en todos los partidos internacionales. La liga tiene una intensidad menor por el promedio. Nosotros siempre jugamos a este ritmo, pero depende de la jerarquía del rival”, aseguró el DT azul, desestimando que la llave influya al momento de recibir el domingo al Audax Italiano.

“No cambia nada. Cuando empezó el mes teníamos la cantidad de partidos programados, con cuatro partidos en 12 días. Ya nos prepararemos para Audax, el domingo estamos obligados a ganar. Es un buen equipo, con mucha intensidad, es de los equipos más intensos”, cerró Gustavo Álvarez.