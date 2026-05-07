Pifias para Tapia y un campeón de Europa como testigo desde la banca: el lado B del empate entre O’Higgins y São Paulo / Marcelo Hernandez

O’Higgins pudo mantener este jueves su invicto a nivel internacional en El Teniente, donde además no ha recibido goles todavía.

Los celestes igualaron 0-0 con São Paulo por Copa Sudamericana en Rancagua, donde estuvo ADN.CL, y acá te contamos lo que no se vio por TV.

Dos palos en tres minutos

Tras un primer tiempo sin goles, en el inicio del segundo tiempo O’Higgins tuvo dos remates al palo donde São Paulo se salvó milagrosamente. Primero fue Sarrafiore quien disparó al arco y el balón dio en el travesaño. Tres minutos después, un remate de Leiva impactó en el poste del lado derecho del arco, situación que lamentaron todos los hinchas celestes en el estadio.

Pifias para Gonzalo Tapia

Gonzalo Tapia arrancó el partido como titular y fue sustituido al minuto 80. El formado en Universidad Católica abandonó la cancha entre pifias y algunos insultos por parte de los hinchas rancagüinos.

Más de 8 mil hinchas presentes

A pesar del frío y del horario, cerca de 8.300 personas asistieron al estadio El Teniente está tarde para ver el duelo entre O’Higgins y São Paulo. Además, hubo aproximadamente 100 hinchas visitantes, quienes llegaron a Rancagua para apoyar al equipo brasileño.

Arquero de Sao Paulo “haciendo tiempo” desde el inicio

El guardameta de São Paulo, Carlos Coronel, provocó la molestia de los hinchas celestes desde muy temprano en el partido. Y es que el portero paraguayo se demoraba cada vez que tenía que sacar desde el fondo, ganándose las pifias del público local.

Un campeón de Europa miró el partido desde la banca

Cédric Soares, campeón de la Eurocopa 2016 con Portugal, dijo presente esta noche en El Teniente, pero no vio acción. El lateral portugués estuvo en la banca de suplentes todo el partido, viendo cómo sus compañeros rescataban un valioso punto ante el cuadro rancagüino.