“No tengo presión alguna, en ninguna cancha”: Fernando Zampedri encara su registro negativo en el Monumental

En la conferencia de capitanes de cara al clásico del sábado entre Colo Colo y la UC, el líder del elenco cruzado, Fernando Zampedri, anticipó el cruce en el Monumental.

“Venimos sin jugar el fin de semana, nos preocupamos mucho en mejorar lo táctico, lo individual y sumar varias cosas positivas de los entrenamientos. Los cambios han sido difíciles, pero estamos convencidos del trabajo, de lo que venimos haciendo. Es un buen partido para ratificar lo del clásico pasado y lograr los tres puntos, que venimos necesitando”, recalcó, apuntando a cuáles serán las claves que podrán marcar el juego en Pedreros.

“Es una cancha difícil, pero vamos a buscar ser protagonistas. El primer tiempo con Iquique fue muy bueno y físicamente nos caímos. Será un partido difícil, los dos venimos golpeados. Se va a definir por los detalles, quien esté más seguro y tome mejores decisiones, se va a quedar con el partido”, dijo el “Toro”, que no ha anotado nunca en el Monumental, pero no toma dicha estadística como un problema.

“No tengo presión alguna, en ninguna cancha, con los años que llevo en este país. Va a ser un estadio prácticamente lleno. Trato que el equipo gane y funcione. Después, si el gol viene, me pongo contento, pero no me tiene preocupado si convierto o no en la cancha de Colo Colo”, enfatizó el dueño de la jineta en la UC.

La visita de Roberto Tobar a Colo Colo

Lejos de entrar en polémicas ante el hecho que el presidente de la Comisión de Árbitros haya estado en el Monumental, Fernando Zampedri abordó la situación con mesura.

“No estábamos al tanto que el jefe de árbitros iba a tener una conversación con la gente de Colo Colo. En estos días dijeron que harían lo mismo en todos los clubes. Está bien su cercanía con los clubes para unificar criterios. Para mí, lo veo súper bien. Espero que sea positivo”, planteó, advirtiendo que esperan la pronta visita de Tobar a San Carlos de Apoquindo.

“Me parece bien que tengan un buen diálogo con los clubes, que nos intenten explicar los criterios que están usando. Va a ser positivo. Tengo entendido que no se pudo esta semana, pero los estaremos esperando la semana que viene”, cerró Fernando Zampedri.