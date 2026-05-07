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Presidente Kast desde Costa Rica: “No respaldaremos otras candidaturas para que Bachelet pueda desplegar sus ideas”

El mandatario viajó hasta San José para participar de la toma de mando de la presidenta electa Laura Fernández, donde fue consultado por un posible apoyo a Rebeca Grynspan.

Mario Vergara

Diana Copa

Prensa Presidencial

Prensa Presidencial

El Presidente José Antonio Kast arribó este jueves a San José de Costa Rica para participar en las ceremonias de transmisión de mando presidencial. El mandatario, quien aterrizó cerca de las 17:30 horas de Chile, inició su agenda oficial con una reunión bilateral con la presidenta electa, Laura Fernández, previo a que esta asuma oficialmente la conducción del gobierno costarricense este viernes.

Al finalizar el encuentro, el Jefe de Estado fue consultado por la prensa local sobre la postura de Chile ante la Secretaría General de la ONU y un eventual respaldo a la candidata costarricense Rebeca Grynspan. Al respecto, Kast ratificó que su administración decidió retirar el respaldo a Michelle Bachelet para dicho cargo, mencionando que las razones de esta determinación ya han sido expuestas anteriormente en territorio nacional.

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No obstante, el mandatario reveló una determinación estratégica en materia de política exterior. Según detalló, el Ejecutivo chileno ha adoptado el compromiso de no respaldar ninguna otra candidatura internacional para el organismo. Esta medida tiene como objetivo permitir que Michelle Bachelet logre “desplegar todas sus ideas para el cambio de gobernanza en las Naciones Unidas” sin interferencias de otros apoyos diplomáticos chilenos.

Agenda bilateral y cooperación internacional

La visita del Presidente, quien viajó acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se da en un contexto de fortalecimiento de vínculos, dado que Costa Rica es el principal socio comercial de Chile en Centroamérica. Ambos países mantienen convenios vigentes en áreas como salud digital, energía, protección social y coproducción audiovisual.

Para la jornada de este viernes, la agenda presidencial contempla una cita bilateral con el presidente de Israel, Isaac Herzog, en medio de la crisis en Medio Oriente, y un encuentro con el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo. Posteriormente, Kast asistirá a la ceremonia oficial en el Estadio Nacional de San José, donde Laura Fernández, politóloga de 39 años, se convertirá en la segunda mujer en liderar la jefatura del Estado costarricense tras obtener el 48% de los votos en primera vuelta.

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