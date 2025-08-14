;

VIDEO. Colo Colo suspende arengazo previo al clásico ante la UC: apenas 350 hinchas llegaron al Monumental

Los albos habían organizado el evento para este jueves, pero la “Garra Blanca” hizo un llamado a realizarlo el viernes a las afueras del recinto de Macul.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

Colo Colo tenía programado para este jueves el tradicional “arengazo” en el Estadio Monumental con motivo del clásico ante Universidad Católica. Sin embargo, el evento debió ser suspendido tras un llamado de la “Garra Blanca”.

De acuerdo a la información de ADN Deportes, cerca de 350 hinchas llegaron al recinto de Macul, en una instancia que suele congregar a miles de fanáticos del “Cacique”.

Revisa también:

ADN

Esta situación se explica porque la “Garra Blanca”, la barra brava de los albos, se autoconvocó para realizar otro “arengazo” durante este viernes a las afueras del Monumental, boicoteando así el evento organizado por Blanco y Negro.

“Como la hinchada más grande de Chile, queremos invitarlos a un nuevo y tradicional ‘Arengazo Monumental’, el día viernes 15/08, desde las 10:30hrs”, publicaron en su perfil en Instagram.

A pesar de la suspensión, el plantel de Colo Colo se acercó a saludar a los pocos hinchas que llegaron al reducto de Pedrero tras el entrenamiento matutino, mientras que el club decidió sacar a la prensa de las instalaciones.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad