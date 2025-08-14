Colo Colo tenía programado para este jueves el tradicional “arengazo” en el Estadio Monumental con motivo del clásico ante Universidad Católica. Sin embargo, el evento debió ser suspendido tras un llamado de la “Garra Blanca”.

De acuerdo a la información de ADN Deportes, cerca de 350 hinchas llegaron al recinto de Macul, en una instancia que suele congregar a miles de fanáticos del “Cacique”.

Esta situación se explica porque la “Garra Blanca”, la barra brava de los albos, se autoconvocó para realizar otro “arengazo” durante este viernes a las afueras del Monumental, boicoteando así el evento organizado por Blanco y Negro.

“Como la hinchada más grande de Chile, queremos invitarlos a un nuevo y tradicional ‘Arengazo Monumental’, el día viernes 15/08, desde las 10:30hrs”, publicaron en su perfil en Instagram.

A pesar de la suspensión, el plantel de Colo Colo se acercó a saludar a los pocos hinchas que llegaron al reducto de Pedrero tras el entrenamiento matutino, mientras que el club decidió sacar a la prensa de las instalaciones.