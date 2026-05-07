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Hackeo afecta una docena de sitios web en Chile y genera alerta digital: revisa el listado

Los datos robados se habrían puesto a la venta en canales de Telegram y expuso a diversos sitios con dominios chilenos.

Nicolás Lara Córdova

Hackeo afecta una docena de sitios web en Chile y genera alerta digital: revisa el listado

Hackeo afecta una docena de sitios web en Chile y genera alerta digital: revisa el listado / Curly_photo

Este jueves una nueva amenaza cibernética fue reportada y que afectó a una docena de sitios web en Chile.

El ataque fue detectado por el sitio web especializado Vecert Analyzer y reportó que los atacantes, identificados como Pharaoh’s Team puso a la venta accesos y puertas traseras de los sitios chilenos.

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“El actor de la amenaza puso a la venta en canales de Telegram un catalogo que expuso a una docena de sitios web de Chile, que van desde infraestructura civil hasta instituciones educativas”, explicaron desde Vecert Analyzer.

Estos son los 12 sitios afectados por el ataque reportado por Vecert Analyzer

El medio especializado dio a conocer en la alerta publicada en X, los 12 sitios afectados por el ataque perpetrado por Pharaoh’s Team.

Los afectados son los siguientes: Autopistas de Antofagasta, Embalse Las Palmas, Colegio Virgen de Pompeya, Por un Chile que lee, Ingeniería sin Fronteras, Alerce Web, Botica del Alma, Carnal Prime, Club Eve, Concurso Wistuba, Deco Textil, Galeria Web y New Trans.

Vecert Analyzer enfocó su alerta para el sitio de Autopistas de Antofagasta alertando una posibilidad de phishing por parte de los atacantes hacia “entidades gubernamentales chilenas”.

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