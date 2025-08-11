Este lunes 11 de agosto se cerró la fecha 19 del Campeonato Nacional, por lo que el foco de los equipos ya está puesto en la vigésima jornada.

El fútbol arrancará el viernes 15 de agosto en el Estadio Santa Laura, en un partido vital por el descenso, donde Unión Española recibirá a Deportes Iquique. Más tarde, ese mismo día, Unión La Calera y Deportes La Serena se verán las caras en el Nicolás Chahuán Nazar.

El sábado 16 se jugará el duelo más destacado de la programación, cuando Universidad Católica visite el Estadio Monumental para enfrentar a Colo Colo. Completarán la jornada sabatina Ñublense recibiendo a Palestino y O’Higgins enfrentando a Cobresal.

Para el domingo 17 de agosto quedan agendados los duelos entre Universidad de Chile y Audax Italiano, Huachipato recibiendo a Deportes Limache y Coquimbo Unido haciendo lo propio ante Everton.

Fecha 20 del Campeonato Nacional, en vivo, en directo, online, y TV

Los partidos de la nueva jornada, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Viernes 15 de agosto

15:00 hrs| Unión Española vs. Deportes Iquique| Estadio Santa Laura

20:00 hrs| Unión La Calera vs. Deportes La Serena| Estadio Nicolás Chahuán

Sábado 16 de agosto

12:00 hrs| Ñublense vs. Palestino| Estadio Nelson Oyarzún

15:00 hrs| Colo Colo vs. Universidad Católica| Estadio Monumental

|8:30 hrs| O’Higgins vs. Cobresal| Estadio El Teniente

Domingo 17 de agosto

12:30 hrs| Universidad de Chile vs. Audax Italiano| Estadio Nacional

15:00 hrs| Huachipato vs. Deportes Limache| Estadio CAP

17:30 hrs| Coquimbo Unido vs. Everton| Estadio Francisco Sánchez