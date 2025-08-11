;

PREVIA. Con un clásico en el Estadio Monumental: así se jugará la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025

La próxima jornada del balompié nacional comienza este viernes 15 y finalizará el domingo 17 de agosto.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/ AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/ AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIAUNO

Este lunes 11 de agosto se cerró la fecha 19 del Campeonato Nacional, por lo que el foco de los equipos ya está puesto en la vigésima jornada.

El fútbol arrancará el viernes 15 de agosto en el Estadio Santa Laura, en un partido vital por el descenso, donde Unión Española recibirá a Deportes Iquique. Más tarde, ese mismo día, Unión La Calera y Deportes La Serena se verán las caras en el Nicolás Chahuán Nazar.

El sábado 16 se jugará el duelo más destacado de la programación, cuando Universidad Católica visite el Estadio Monumental para enfrentar a Colo Colo. Completarán la jornada sabatina Ñublense recibiendo a Palestino y O’Higgins enfrentando a Cobresal.

Revisa también:

ADN

Para el domingo 17 de agosto quedan agendados los duelos entre Universidad de Chile y Audax Italiano, Huachipato recibiendo a Deportes Limache y Coquimbo Unido haciendo lo propio ante Everton.

Fecha 20 del Campeonato Nacional, en vivo, en directo, online, y TV

Los partidos de la nueva jornada, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Viernes 15 de agosto

15:00 hrs| Unión Española vs. Deportes Iquique| Estadio Santa Laura

20:00 hrs| Unión La Calera vs. Deportes La Serena| Estadio Nicolás Chahuán

Sábado 16 de agosto

12:00 hrs| Ñublense vs. Palestino| Estadio Nelson Oyarzún

15:00 hrs| Colo Colo vs. Universidad Católica| Estadio Monumental

|8:30 hrs| O’Higgins vs. Cobresal| Estadio El Teniente

Domingo 17 de agosto

12:30 hrs| Universidad de Chile vs. Audax Italiano| Estadio Nacional

15:00 hrs| Huachipato vs. Deportes Limache| Estadio CAP

17:30 hrs| Coquimbo Unido vs. Everton| Estadio Francisco Sánchez

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad