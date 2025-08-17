Durante la jornada de este domingo, Huachipato arrolló por 4-0 a Deportes Limache por la fecha 20 del Campeonato Nacional.

En el partido jugado en el CAP de Talcahuano, los dirigidos por Jaime García pasaron por encima de los “Tomateros” y el encargado de abrir la cuenta fue Maximiliano Gutiérrez (45+3′), quien sacó un potente remate tras un buen pivoteo en el área de Lionel Altamirano.

Ya en la segunda parte, todo mejoró de entrada para los “Acereros”, que ampliaron su ventaja con un autogol de Augusto Aguirre (52′), quien en su intento de despejar un remate colocó el balón en un ángulo de su propio arco.

El tercer gol fue obra de Lionel Altamirano (80′), quien aprovechó un centro mal despejado por el arquero Nicolás Peranic para definir con el arco totalmente a disposición. La goleada la selló Mario Briceño (86′), tras un gran pase de Kevin Altez.

Con esta victoria, Huachipato escala hasta el octavo puesto con 28 puntos y se mete de lleno en la lucha por clasificar a copas internacionales. Mientras que Deportes Limache desaprovechó el empate entre Unión Española y Deportes Iquique, quedándose con 17 unidades, a tres del descenso.