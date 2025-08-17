;

VIDEOS. Deportes Limache cae goleado ante Huachipato y no consigue despegarse de la zona baja del Campeonato Nacional

Los “tomateros” desaprovecharon el empate entre Unión Española y Deportes Iquique, colistas del torneo.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

Durante la jornada de este domingo, Huachipato arrolló por 4-0 a Deportes Limache por la fecha 20 del Campeonato Nacional.

En el partido jugado en el CAP de Talcahuano, los dirigidos por Jaime García pasaron por encima de los “Tomateros” y el encargado de abrir la cuenta fue Maximiliano Gutiérrez (45+3′), quien sacó un potente remate tras un buen pivoteo en el área de Lionel Altamirano.

Ya en la segunda parte, todo mejoró de entrada para los “Acereros”, que ampliaron su ventaja con un autogol de Augusto Aguirre (52′), quien en su intento de despejar un remate colocó el balón en un ángulo de su propio arco.

Revisa también:

ADN

El tercer gol fue obra de Lionel Altamirano (80′), quien aprovechó un centro mal despejado por el arquero Nicolás Peranic para definir con el arco totalmente a disposición. La goleada la selló Mario Briceño (86′), tras un gran pase de Kevin Altez.

Con esta victoria, Huachipato escala hasta el octavo puesto con 28 puntos y se mete de lleno en la lucha por clasificar a copas internacionales. Mientras que Deportes Limache desaprovechó el empate entre Unión Española y Deportes Iquique, quedándose con 17 unidades, a tres del descenso.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad