VIDEO. Ñublense resiste con uno menos ante Palestino y estira su positiva racha en el Campeonato Nacional

El equipo de Ronald Fuentes se quedó con una sufrida victoria frente al conjunto árabe en Chillán.

Bastián Lizama

Instagram @nublensesadp

Instagram @nublensesadp

Este sábado, en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, Ñublense logró estirar su positiva racha de resultados y obtuvo un sufrido triunfo por 1-0 ante Palestino en el marco de la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025.

El equipo de Ronald Fuentes se puso en ventaja rápidamente gracias al gol de Gabriel Graciani (4′), quien recibió un centro atrás de Lorenzo Reyes en el área de los “Árabes” y definió con categoría para vencer la resistencia de Sebastián Pérez.

Sin embargo, los “Diablos Rojos” se complicaron sobre el final del primer tiempo, luego de que Federico Mateos fuera expulsado a los 41′ por una fuerte infracción a Joe Abrigo, dejando con un jugador menos al cuadro local.

A pesar de la desventaja numérica, el elenco de Chillán supo resistir en el complemento a la arremetida de los dirigidos por Lucas Bovaglio, que nunca encontraron los espacios para hacer daño en la portería rival y llevarse, al menos, un punto de la Región de Ñuble.

Con este resultado, Ñublense sumó su tercera victoria al hilo para ubicarse en el noveno lugar de la tabla con 26 puntos, mientras que Palestino dejó escapar la opción de acercarse al líder Coquimbo Unido (44) y se mantuvo en la tercera posición con 35 unidades.

En la próxima jornada, los “Diablos Rojos” deberán visitar al colista Deportes Iquique el domingo 24 de agosto, desde las 17:30 horas, en el Estadio Tierra De Campeones. Por su parte, el “Tino-Tino” recibirá a Colo Colo el sábado 23, en horario por definir, en el Municipal de La Cisterna.

