Coquimbo Unido se defiende ante la ANFP tras acusaciones de Limache: “Un revés deportivo no justifica difundir falsedades”

El pasado jueves 7 de agosto, Deportes Limache envío una carta a Pablo Milad reclamando agresiones por parte de Coquimbo Unido y falta de seguridad pública en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, tras el encuentro que jugaron por la fecha 18 del Campeonato Nacional.

Ahora, Juan Contador, presidente de los “Piratas”, fue quien respondió y también mediante un escrito a la ANFP, desmintió las acusaciones que le adjudicaba Cesar Villegas, mandamás de los “tomateros”.

“Coquimbo Unido se caracteriza, y a los clubes asociados les consta, por el buen trato al equipo visitante, pues tenemos la convicción de que “somos rivales deportivos dentro de la cancha, mas no enemigos fuera de ella”. La mayor prueba de lo que expresamos es nuestra historia”, comenzó defendiéndose el puntero del torneo nacional.

Algunos de los hechos que reclamó Limache fue el mal trato a una persona de su equipo de comunicaciones que manejaba un dron y la negativa de entrar un lienzo en favor de Nelson Da Silva, quien sufrió una grave lesión. Según Coquimbo, ambos ingresos fueron negados al no estar debidamente acreditados con el sistema de Ligas Profesionales.

La situación más grave informada por los “tomateros”, fueron las peleas en los camarines y una supuesta agresión contra Cesar Villegas, sobre esto los “piratas” dijeron que “El señor Presidente del Club visitante narra una agresión de jóvenes que no identifica. Nuevamente, las imágenes dan cuenta de que es él quien viene exaltado y descontrolado por el túnel”.

“Adicionalmente, es importante mencionar que el Presidente del Club visitante, y entendemos funcionarios de D. Limache, ya habían mostrado señales de descontrol en el sector preferencial del estadio, increpando a un adulto mayor luego de una celebración de un gol del club local”, agregaron.

Además, desde Limache también comunicaron que Daniel Castro, jugador del primer equipo, se descompensó producto de la violencia entre pasillos, algo que fue totalmente desmentido por los locales: “la información existente da cuenta que se trató de una reacción alérgica. Aprovechar esto para intentar describir una posible agresión no corresponde”.

“Coquimbo Unido prefiere entender, que aunque no es causal de eximente, el hecho de tener un revés deportivo no puede acarrear transcribir hechos falsos y luego esmerarse en difundirlos”, sentenciaron.