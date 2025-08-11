;

Coquimbo Unido se defiende ante la ANFP tras acusaciones de Limache: “Un revés deportivo no justifica difundir falsedades”

“Coquimbo Unido se caracteriza, y a los clubes asociados les consta, por el buen trato al equipo visitante”, expresaron mediante una carta a Pablo Milad.

Javier Catalán

Foto: @coquimbounidooficial

Foto: @coquimbounidooficial

El pasado jueves 7 de agosto, Deportes Limache envío una carta a Pablo Milad reclamando agresiones por parte de Coquimbo Unido y falta de seguridad pública en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, tras el encuentro que jugaron por la fecha 18 del Campeonato Nacional.

Ahora, Juan Contador, presidente de los “Piratas”, fue quien respondió y también mediante un escrito a la ANFP, desmintió las acusaciones que le adjudicaba Cesar Villegas, mandamás de los “tomateros”.

Coquimbo Unido se caracteriza, y a los clubes asociados les consta, por el buen trato al equipo visitante, pues tenemos la convicción de que “somos rivales deportivos dentro de la cancha, mas no enemigos fuera de ella”. La mayor prueba de lo que expresamos es nuestra historia”, comenzó defendiéndose el puntero del torneo nacional.

Revisa también:

ADN

Algunos de los hechos que reclamó Limache fue el mal trato a una persona de su equipo de comunicaciones que manejaba un dron y la negativa de entrar un lienzo en favor de Nelson Da Silva, quien sufrió una grave lesión. Según Coquimbo, ambos ingresos fueron negados al no estar debidamente acreditados con el sistema de Ligas Profesionales.

La situación más grave informada por los “tomateros”, fueron las peleas en los camarines y una supuesta agresión contra Cesar Villegas, sobre esto los “piratas” dijeron que “El señor Presidente del Club visitante narra una agresión de jóvenes que no identifica. Nuevamente, las imágenes dan cuenta de que es él quien viene exaltado y descontrolado por el túnel”.

“Adicionalmente, es importante mencionar que el Presidente del Club visitante, y entendemos funcionarios de D. Limache, ya habían mostrado señales de descontrol en el sector preferencial del estadio, increpando a un adulto mayor luego de una celebración de un gol del club local”, agregaron.

Además, desde Limache también comunicaron que Daniel Castro, jugador del primer equipo, se descompensó producto de la violencia entre pasillos, algo que fue totalmente desmentido por los locales: “la información existente da cuenta que se trató de una reacción alérgica. Aprovechar esto para intentar describir una posible agresión no corresponde”.

“Coquimbo Unido prefiere entender, que aunque no es causal de eximente, el hecho de tener un revés deportivo no puede acarrear transcribir hechos falsos y luego esmerarse en difundirlos”, sentenciaron.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad