La fecha 19 del Campeonato Nacional comenzó el viernes 8 de agosto con el triunfo de Palestino sobre Deportes Iquique, resultado que permitió a los “árabes” alcanzar la zona de clasificación a la Copa Libertadores con 35 puntos.

La derrota de los “Dragones Celestes” se sintió aún más tras la victoria de Deportes Limache sobre Audax Italiano, ya que los “tomateros” se escaparon a siete puntos del colista y a cuatro de Unión Española, que también cayó frente a Universidad de Chile.

Con este triunfo, la U (38) se consolidó como el perseguidor más cercano de Coquimbo Unido (44), que sigue firme en la punta tras vencer como visitante a Cobresal, equipo que todavía se mantiene en puestos de Copa Sudamericana.

En tanto, Colo Colo (27) no pudo ante Everton (19) y deberá comenzar a sumar de a tres si quiere mantenerse en zona de clasificación internacional, ya que Huachipato (25), que derrotó a Unión La Calera (22), se acerca poco a poco.

Situación similar vive O’Higgins (31), que empató con Deportes La Serena (18) y podría ser alcanzado por Universidad Católica, que no jugó esta fecha ante Ñublense por falta de estadio.