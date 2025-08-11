;

CLASIFICACIÓN. Tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025: así quedaron los equipos tras la disputa de la fecha 19

Con el total de los partidos jugados, Coquimbo Unido sigue sin ceder puntos en la cima, mientras que Deportes Limache complicó las aspiraciones de Unión Española y Deportes Iquique para salir de zona de descenso.

Javier Catalán

SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO / SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

La fecha 19 del Campeonato Nacional comenzó el viernes 8 de agosto con el triunfo de Palestino sobre Deportes Iquique, resultado que permitió a los “árabes” alcanzar la zona de clasificación a la Copa Libertadores con 35 puntos.

La derrota de los “Dragones Celestes” se sintió aún más tras la victoria de Deportes Limache sobre Audax Italiano, ya que los “tomateros” se escaparon a siete puntos del colista y a cuatro de Unión Española, que también cayó frente a Universidad de Chile.

Con este triunfo, la U (38) se consolidó como el perseguidor más cercano de Coquimbo Unido (44), que sigue firme en la punta tras vencer como visitante a Cobresal, equipo que todavía se mantiene en puestos de Copa Sudamericana.

ADN

En tanto, Colo Colo (27) no pudo ante Everton (19) y deberá comenzar a sumar de a tres si quiere mantenerse en zona de clasificación internacional, ya que Huachipato (25), que derrotó a Unión La Calera (22), se acerca poco a poco.

Situación similar vive O’Higgins (31), que empató con Deportes La Serena (18) y podría ser alcanzado por Universidad Católica, que no jugó esta fecha ante Ñublense por falta de estadio.

