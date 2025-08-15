Surrealista igualdad entre Unión La Calera y Deportes La Serena: un jugador fue expulsado al minuto de entrar y el árbitro casi anula un gol legítimo / Instagram @cdlsoficial

Este viernes por la noche, Unión La Calera y Deportes La Serena protagonizaron una, cuando menos, particular igualdad por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025.

En el Nicolás Chahuán, el partido transcurrió bien intenso por parte de ambos elencos.

Juan Méndez, al minuto 17, y Sebastián Sáez, a los 39 minutos, tuvieron chances claras para la ventaja “cementera”, mientras que Gonzalo Jara estrelló un balón en el horizontal a los 33 minutos.

Sin embargo, con la balanza levemente inclinada a los locales, Javier Saldías aprovechó un gran pase del “Sacha” Sáez para abrir la cuenta a los 44 minutos.

😱⚽🔴 ¡ASISTENCIA Y DEFINICIÓN PERFECTA!



Javier Saldías aprovechó una habilitación de lujo de Ignacio Sáez y marcó el primer gol para Unión La Calera, en este #MatchdayViernes ante Deportes La Serena.



Javier Saldías aprovechó una habilitación de lujo de Ignacio Sáez y marcó el primer gol para Unión La Calera, en este #MatchdayViernes ante Deportes La Serena.

El segundo tiempo tuvo menos emociones convencionales, pero sí de las otras.

Así lo reflejó Juan Fuentes, que apenas duró 48 segundos en cancha tras ver la tarjeta roja por una fuerte plancha.

😬⚽🟥 Una jornada para el olvido...



Juan Fuentes reemplazó a Matías Pinto en Deportes La Serena, y sólo 48 SEGUNDOS después recibió tarjeta roja por una fuerte infracción. #MatchdayViernes



Juan Fuentes reemplazó a Matías Pinto en Deportes La Serena, y sólo 48 SEGUNDOS después recibió tarjeta roja por una fuerte infracción. #MatchdayViernes

Sin embargo, lo peor vino después, cuando a los 85 minutos, el mexicano Bryan Mendoza convertía, tras un desvío en la zaga cementera.

El árbitro Gastón Philippe hizo sonar su silbato, aparentemente marcando un tiro de esquina, pero el VAR lo hizo entrar en razón, pues tampoco había offside en la jugada previa y, en medio de la confusión, terminó validando el 1-1 final.

El empate no le sirve a ninguno, pues Unión La Calera se estancó en el décimo lugar, con 23 puntos; mientras que Deportes La Serena llegó a 19 puntos, aun a cinco unidades de la zona de descenso.

En el minuto 4:10 del video a continuación se puede apreciar la surrealista secuencia en que el árbitro casi invalida el legítimo gol granate.