En lo que fue el último partido en el Estadio Jorge Silva de San Fernando antes de regresar al Teniente de Rancagua, O’Higgins y Cobresal cerraron la jornada sabatina de la fecha 20 del Campeonato Nacional.

Con un recibimiento especial por parte de los hinchas, el “Capo de Provincia” se puso en ventaja tempranamente gracias a un gol de Maximiliano Romero (9′), quien cazó un balón que botaba en el área y conectó una volea inatajable para Jorge Pinos.

Tras ponerse en ventaja, los locales optaron por cuidar el resultado mediante la posesión del balón, aunque nunca lograron ampliar la ventaja, y tampoco sufrieron mayores complicaciones cerca de su arco.

Por parte de los “Mineros”, solo en el minuto 80 lograron generar un contraataque, pero Alejandro Márquez no pudo definir de la mejor manera el centro de César Yanis.

Con esta victoria, O’Higgins se consolida como uno de los claros candidatos a clasificar a torneos internacionales con 34 puntos, mientras que Cobresal desaprovechó la oportunidad de alejarse aún más de Colo Colo en la lucha por el último cupo a la Copa Sudamericana.