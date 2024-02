Kiev de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseveró que el candidato presidencial estadounidense Donald Trump se coloca del lado de Vladimir Putin, al ser contrario al financiamiento para los ucranianos. El postulante republicano, el favorito según las encuestas en Estados Unidos, es crítico de la asistencia continua al ejecutivo de Kiev y cree que las altas sumas de dinero no cambiarán el resultado del conflicto armado. El gobernante ucraniano espera una gigantesca partida de dinero desde EEUU.

El Congreso de Estados Unidos, en particular la Cámara de Representantes, debate una ley de asistencia militar para Ucrania por más de 61.000 millones de dólares. El gobernante de Ucrania dijo en una entrevista que “no puede entender cómo Donald Trump puede estar del lado de Putin”. El mandamás de Kiev calificó de “increíble” que el republicano no esté a favor de seguir entregando millones de dólares a los ucranianos. Volodimir Zelenski dijo que Donald Trump no sabe bien cómo es el presidente de Rusia.

El gobernante de Ucrania dijo que “creo que Donald Trump no conoce a Putin”, agregando que “no creo que entienda que Putin nunca se detendrá”. Zelenski suele expresar, sin haber entregado pruebas, que el jefe del Kremlin espera invadir todo el territorio ucraniano y luego atacar países de Europa. El multimillonario republicano estima que la ayuda a los ucranianos es un despilfarro de dinero, al mismo tiempo que los parlamentarios de su sector intentan unir el financiamiento al tema migratorio en la frontera sur.

El sitio The Hill detalla que según Volodimir Zelenski el tema es que Trump “nunca peleó con Putin. El ejército estadounidense nunca luchó con el ejército de Rusia”. El jefe de Kiev recalcó al republicano que “no creo que comprenda que Putin nunca se detendrá”. El presidente ucraniano manifestó en una entrevista televisiva que “si Donald Trump no sabe a quién apoyará, si a Ucrania o a Rusia, creo que tendrá desafíos con su sociedad porque apoyar a Rusia significa estar en contra de los estadounidenses”.