Mientras Palacios aún no reaparece: oportunidad de oro para Williams Alarcón en Boca Juniors

Boca Juniors enfrenta un exigente calendario marcado por la doble competencia. Su grupo en la Copa Libertadores está muy ajustado y en el torneo local ya entran en etapa de definiciones.

Esta seguidilla de partidos le permitirá al entrenador Claudio Úbeda rotar el equipo, y es en este escenario donde los chilenos pueden comenzar a ganar protagonismo, especialmente Williams Alarcón.

Según reporta TyC Sports, el volante formado en Colo Colo será titular en el duelo de este sábado ante Central Córdoba, correspondiente al último compromiso de la fase regular del Torneo Apertura.

Con esta oportunidad, el ex Unión La Calera volverá a las canchas con el cuadro “xeneize” tras 11 partidos sin ver minutos, es decir, más de dos meses sin jugar pese a no estar lesionado.

Por otro lado, Carlos Palacios sigue sin reaparecer en Boca Juniors. Si bien ya entrena con normalidad, en el club buscan ponerlo a punto físicamente para que pueda ser un aporte en la recta final del semestre. Cabe recordar que no juega desde noviembre de 2025.