“Me voy a morir peleando por lo que creo”: chileno voluntario en la guerra de Ucrania explica por qué se sumó a las fuerzas armadas del país invadido

A dos años del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, Sebastián Vackflores, un chileno de 28 años, compartió su historia como voluntario en la guerra. Vackflores dejó su carrera como oficial del Ejército en Chile en junio de 2023 y se unió a las Fuerzas Armadas de Ucrania como voluntario.

La decisión fue motivada por su preocupación al observar la situación en lugares como Bucha e Irpín. “Veía lo que estaba pasando con la gente (...) y decía alguien debería hacer algo”, expresó en una entrevista con Televisa.

“Me puse a pensar, bueno soy militar, tengo experiencia, tengo conocimientos (...) Fue una decisión super difícil”, aseguró Sebastián Vackflores.

Inicialmente, envió ayuda humanitaria y equipamiento táctico a Ucrania, pero tras ser bien recibido por la gente allá, decidió quedarse y unirse como soldado. Con el tiempo, ascendió a comandante de una Unidad de Propósito Especial, liderando un grupo táctico en la guerra.

Su compromiso le ha costado enfrentarse a situaciones de peligro, como el ataque de un dron que lo hirió en el brazo. “Un dron me lanzó una granada, me hirió en el brazo, me coloqué un torniquete (...) Me alcancé a cubrir el cuello sacrificando mi brazo”, relató.

La razón de por qué arriesga su vida en Ucrania

Sebastián Vackflores explicó que su motivación principal es defender la democracia y al pueblo ucraniano. A pesar del riesgo, recibe un sueldo mensual de 3,300 dólares. “Estamos siendo fieles a nuestros ideales”, afirmó. Enfatizó que la lucha en Ucrania va más allá de lo monetario y está basada en principios. “Cuando pensé que me podía morir, pensé, bueno, me voy a morir peleando por aquello en lo que creo”, sostuvo.

“Para estar en Ucrania uno está por principios porque en realidad si consideras el factor monetario no es como el mejor negocio del mundo”, complementó.

Finalmente, Sebastián Vackflores señaló que “la gente no cree que existe la posibilidad de rendirse, porque rendirse en Ucrania significa dejar que Rusia entre, llegue a sus casas, torture, viole y mate. Y si es que tengo que morir acá, para mi va a ser un orgullo dejar mi sangre en esta tierra porque sé a quienes estaba defendiendo”.