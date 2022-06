Cristian Garin (37º) ha logrado revertir el rumbo de su carrera en el circuito ATP. El número uno de Chile remontó un mal arranque de temporada y disputó semifinales en Houston, cuartos de final en el Masters de Madrid, y peleó de igual a igual en Roland Garros contra el ruso Andrey Rublev, el séptimo de la clasificación mundial.

Ahora, el tenista de 26 años abandona su superficie preferida, la arcilla, para dar comienzo a la temporada sobre césped. A través de sus redes sociales, el deportista nacional marcó su hoja de ruta, la que arrancará en el ATP 500 de Halle.

El torneo, ganado diez veces por Roger Federer, contará con grandes figuras del circuito como Daniil Medvedev (2º), Alexander Zverev (3º), Stefanos Tsitsipas (4º), Andrey Rublev (7º) y Felix Auger Aliassime (9º). El certamen en la región alemana de Westfalia se realizará entre el lunes 13 de junio y el domingo 19 del mismo mes.

Luego, el Tanque disputará el ATP 250 de Eastbourne, en Inglaterra. El certamen contará con la participación del británico Cameron Norrie (11º), Jannik Sinner (12º), Taylor Fritz (14º) Diego Schwartzman (16º), Gael Monfils (22º) y Marin Cilic (23º). El torneo comenzará lunes 20 de junio y finalizará el sábado 25.

Finalmente, Cristian Garin participará en Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. El pasado viernes 20 de mayo, la ATP tomó una drástica decisión contra el evento, al anunciar que no otorgará puntos para el ranking, debido a la determinación de la organización de excluir a tenistas rusos y bielorrusos por la invasión a Ucrania.

La primera raqueta nacional confirmó su participación en el tradicional evento, pese a que perderá 180 puntos a raíz de de la medida de la ATP. “Jugar Wimbledon sin puntos me parece una locura. Ni siquiera da la posibilidad de defender los puntos a quienes lo hicieron bien y se los quitan sin tener chance, es difícil de entender”, manifestó Cristian Garin a ADN Deportes.

De todos modos, el chileno estará en el torneo que arrancará el lunes 27 de junio y culminará el domingo 10 de julio.

And so it begins 🌱

Today marks the start of the UK grass court season, in Surbiton, London

📸 Getty/ @the_LTA pic.twitter.com/NodPTSA0l0

— Wimbledon (@Wimbledon) May 30, 2022