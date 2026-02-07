El próximo martes 17 de febrero de 2026 marcará el debut astronómico del año con un eclipse solar anular, un espectáculo astronómico que siempre llama la atención.

El evento consiste en que la Luna, al estar más distante de la Tierra, no logra ocultar del todo al Sol y deja un resplandor circular conocido como ‘anillo de fuego’.

Aunque el fenómeno completo solo se apreciará en la Antártida, residentes del extremo sur chileno tendrán la chance de captar su versión parcial en las primeras horas del día.

Este tipo de oscurecimiento surge cuando satélite natural se posiciona la estrella central del sistema solar y el planeta, pero su tamaño aparente resulta menor debido a la distancia orbital.

De acuerdo con la NASA, en este caso la Luna bloquea cerca del 96% de la superficie visible del Sol sin provocar oscuridad total.​

La fase de anularidad completa quedará reservada exclusivamente para la Antártica, mientras que en otras regiones del mundo, incluyendo puntos australes de Sudamérica, se observará de forma incompleta.

La App Star Walk detalla que el eclipse parcial iniciará a las 09:56 GMT, equivalente a las 06:56 horas en Chile. Posteriormente, la fase de anularidad arrancará a las 11:42 GMT; 08:42 hora de Chile, llegando a su pico máximo a las 09:12 (12:12 GMT), y cerrará esa etapa a las 09:41 (12:41 GMT).​

El espectáculo total se extenderá hasta cerca de las 11:27 hrs. (14:27 GMT), sumando aproximadamente cuatro horas de duración.

Visibilidad en territorio nacional

Time & Date precisa que la mayor parte del territorio chileno no tendrá visibilidad del eclipse. Sin embargo, algunas localidades del extremo sur sí podrán apreciarlo de manera parcial.​

Entre ellas se encuentran Puerto Williams y Punta Arenas, donde el eclipse será visible desde las 07:04 horas del martes 17 de febrero, coincidiendo con las primeras horas de la mañana.

En esas zonas, el fenómeno se manifestará como una disminución visible de la luz solar durante la mañana, sin llegar a oscurecer el cielo por completo.

Para el resto del territorio nacional, lamentablemente el fenómeno no será perceptible, por lo que su seguimiento quedará restringido a transmisiones en vivo.​

Autoridades astronómicas como la NASA insisten en no mirar directamente al Sol sin protección adecuada, recomendando gafas certificadas para eclipses o proyectores caseros.