Cristian Garin: “Jugar Wimbledon sin puntos me parece una locura”

Tras haber avanzado a la tercera ronda de Roland Garros, Cristian Garin analizó su rendimiento y también tomó postura clara ante uno de los temas que divide al mundo del tenis: el hecho que Wimbledon no repartirá puntos ATP luego que las autoridades británicas no aceptaran jugadores de Rusia y Bielorrusia ante la guerra en Ucrania.

“Me entero por la prensa. La comunicación entre los jugadores no es muy buena. Hay decisiones que no entiendo quién las toma. Jugar Wimbledon sin puntos me parece una locura. Ni siquiera da la posibilidad de defender los puntos a quienes lo hicieron bien y se los quiten sin tener chance, es difícil de entender. Espero sean más claros con lo que va a pasar”, aseguró tajantemente “Gago” ante la consulta de Benjamín Benzaquén, enviado especial de ADN Deportes a París.

Cristian Garin continuó con sus argumentos en contra de la situación en Wimbledon y valoró las gestiones al respecto de Novak Djokovic como representante de los tenistas, pero lamentó la falta de una postura oficial a nivel de directivos ATP.

“Novak ha hecho un grandísimo esfuerzo por los jugadores. Ojalá se haga algo, se toman decisiones sin pensar en los jugadores, siento que nos pasan a llevar. Los perjudicados somos nosotros, ni siquiera te protege ni te da una explicación. No hay nadie con quien hablar”, explicó.

Cristian Garin y su momento en Roland Garros

En cuanto a lo realizado durante el segundo Grand Slam de la temporada, destacó los buenos momentos en su victoria sobre Ilya Ivashka este jueves.

“El partido de hoy fue muy duro, Ivashka es un jugador de mucho ritmo, alto, de buen saque. Las condiciones en Roland Garros están un poco lentas y hay que jugar cada punto. Contento por la actitud que vengo teniendo, me siento más seguro de lo que estoy trabajando y lo estoy pudiendo aplicar en los partidos. A pesar del desgaste físico, estoy con buena capacidad de recuperación”, sostuvo.

Al momento de proyectar el duelo del sábado ante Andrey Rublev, si bien no estaba definido eso al momento de la conferencia de prensa, se animó a un breve anticipo.

“Es un top ten, pero sinceramente estoy más preocupado de mi, de seguir mejorando, ponerme en mi mejor forma física. El trabajo que estoy haciendo es a largo plazo, tengo ganas de seguir mejorando día a día y estoy contento en cómo me siento yo”, cerró.