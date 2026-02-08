Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 8 de febrero, y quién transmite? / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Hoy, domingo 8 de febrero, la agenda de partidos del fútbol chileno ofrece seis duelos que se jugarán en distintas ciudades del país, algunos por el Campeonato Nacional y otros por la Copa Chile.

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno, hoy, 8 de febrero, inicia con el choque que disputarán Huachipato y Universidad de Chile a las 12:00 horas, en el Estadio CAP Acero, Talcahuano. Transmite TNT Sports Premium.

Posteriormente, a las 18:00 horas, Ñublense y Deportes Limache se medirán en el Estadio Nelson Oyarzún, Chillán. Transmite TNT Sports Premium.

Mientras que, a las 20:30 horas, Universidad Católica recibirá a Deportes Concepción en el Claro Arena. Transmite TNT Sports Premium.

Copa Chile 2026

Además, se jugarán tres compromisos por la fase de grupos de la Copa Chile.

A las 18:00 horas, Rangers y Curicó Unido se verán las caras en el Estadio Iván Azócar Bernales, Talca. Este duelo no tendrá transmisión televisiva.

También a las 18:00 horas, Unión Española enfrentará a Deportes Recoleta en el Estadio Municipal de La Pintana. Dicho encuentro tampoco irá por TV.

Por último, a las 19:00 horas, Cobreloa chocará contra Deportes Antofagasta en el Estadio Zorros del Desierto, Calama. Transmite TNT Sports Premium.