;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 8 de febrero, y quién transmite?

Este domingo se disputarán tres duelos del Campeonato Nacional y tres encuentros por la Copa Chile.

Daniel Ramírez

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 8 de febrero, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 8 de febrero, y quién transmite? / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Hoy, domingo 8 de febrero, la agenda de partidos del fútbol chileno ofrece seis duelos que se jugarán en distintas ciudades del país, algunos por el Campeonato Nacional y otros por la Copa Chile.

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno, hoy, 8 de febrero, inicia con el choque que disputarán Huachipato y Universidad de Chile a las 12:00 horas, en el Estadio CAP Acero, Talcahuano. Transmite TNT Sports Premium.

Posteriormente, a las 18:00 horas, Ñublense y Deportes Limache se medirán en el Estadio Nelson Oyarzún, Chillán. Transmite TNT Sports Premium.

Mientras que, a las 20:30 horas, Universidad Católica recibirá a Deportes Concepción en el Claro Arena. Transmite TNT Sports Premium.

Copa Chile 2026

Además, se jugarán tres compromisos por la fase de grupos de la Copa Chile.

A las 18:00 horas, Rangers y Curicó Unido se verán las caras en el Estadio Iván Azócar Bernales, Talca. Este duelo no tendrá transmisión televisiva.

También a las 18:00 horas, Unión Española enfrentará a Deportes Recoleta en el Estadio Municipal de La Pintana. Dicho encuentro tampoco irá por TV.

Por último, a las 19:00 horas, Cobreloa chocará contra Deportes Antofagasta en el Estadio Zorros del Desierto, Calama. Transmite TNT Sports Premium.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad