Wimbledon no permitirá la participación de tenistas de Rusia y Bielorrusia en la edición 2022 del torneo. Debido a la invasión a Ucrania, iniciada el pasado 24 de febrero, la organización del evento anunció la exclusión representantes de los países involucrados en los ataques.

A través de un comunicado, la organización del evento notificó la determinación. “Compartimos la condena universal a las acciones ilegales rusas y es nuestra responsabilidad tomar parte en los esfuerzos de limitar la influencia global de Rusia. Por lo tanto, con profundo pesar, declinamos la participación de jugadores rusos y bielorrusos en el torneo”, establece el comunicado.

Statement regarding Russian and Belarusian individuals at The Championships 2022.

— Wimbledon (@Wimbledon) April 20, 2022