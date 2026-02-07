;

VIDEO. Fue el héroe de Colo Colo y se emociona hasta las lágrimas por su primer gol en el club: “Lo he soñado siempre”

“Fue un partido muy cerrado para ambos equipos, pero lo sacamos adelante como grupo y con mucha garra”, señaló Yastin Cuevas tras el triunfo ante Everton.

Javier Catalán

Foto: @colocolooficial

Foto: @colocolooficial

Colo Colo tuvo que sufrir para vencer a Everton y sumar sus primeros puntos en la Liga de Primera 2026, ante un Estadio Monumental que se mostró furioso por el rendimiento del equipo.

Pero, tal como dicta la historia, cuando más se les necesita, aparecen los canteranos. En esta ocasión fue el turno de Yastin Cuevas, quien rompió el cero ante los “ruleteros” y marcó su primer gol en el profesionalismo.

El triunfo fue compañerismo y garra hasta el final. El primer gol… Gracias a Dios, lo he soñado desde siempre. Muy feliz”, dijo el delantero en conversación con la transmisión de TNT Sports tras el encuentro.

Revisa también:

ADN

“Fue un partido muy cerrado para ambas partes, pero lo sacamos con el equipo y con huevos”, agregó el joven de 17 años, visiblemente emocionado.

Al ser consultado por cómo llegó a los albos, sus sentimientos afloraron. “Llegué a los 11 años, me trajo mi abuelo, que me está cuidando siempre… perdón”, expresó mientras se cubría el rostro, intentando contener las lágrimas.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad