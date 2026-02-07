Colo Colo tuvo que sufrir para vencer a Everton y sumar sus primeros puntos en la Liga de Primera 2026, ante un Estadio Monumental que se mostró furioso por el rendimiento del equipo.

Pero, tal como dicta la historia, cuando más se les necesita, aparecen los canteranos. En esta ocasión fue el turno de Yastin Cuevas, quien rompió el cero ante los “ruleteros” y marcó su primer gol en el profesionalismo.

“El triunfo fue compañerismo y garra hasta el final. El primer gol… Gracias a Dios, lo he soñado desde siempre. Muy feliz”, dijo el delantero en conversación con la transmisión de TNT Sports tras el encuentro.

“Fue un partido muy cerrado para ambas partes, pero lo sacamos con el equipo y con huevos”, agregó el joven de 17 años, visiblemente emocionado.

Al ser consultado por cómo llegó a los albos, sus sentimientos afloraron. “Llegué a los 11 años, me trajo mi abuelo, que me está cuidando siempre… perdón”, expresó mientras se cubría el rostro, intentando contener las lágrimas.