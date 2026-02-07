“Iban directo a la bóveda”: Violento asalto a PC Factory en Las Condes deja a trabajador herido

30 DE DICIEMBRE DE 2025/VIÑA DEL MAR Vehiculo PDI en el marco del lanzamiento del Plan Verano Seguro, que consiste en la coordinación interinstitucional para que las familias puedan tener sus vacaciones de forma tranquila. FOTO: OSCAR GUERRA/ UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

Un violento robo con intimidación afectó la mañana de este sábado a la sucursal de PC Factory en la comuna de Las Condes. Cerca de las 11:35 horas, mientras el local operaba con clientes en su interior, cuatro delincuentes armados y con el rostro cubierto ingresaron intempestivamente al recinto.

Violencia y “conocimiento previo”

El asalto destacó por la agresividad de los sujetos, quienes intimidaron al personal y golpearon a un trabajador en el rostro con la empuñadura de un arma de fuego, provocándole lesiones leves.

Sin embargo, el dato que más llama la atención de los investigadores es la precisión del actuar delictual. Según la PDI, el local funcionaba anteriormente como una sucursal del Banco de Chile, por lo que contaba con una bóveda de alta seguridad que se abre mediante huella digital. Los antisociales exigieron ser llevados directamente a esa zona para sustraer los equipos de mayor valor.

“Pidieron ir directamente a la bóveda... sacaron mercadería de mayor valor”, señaló el subprefecto Rubén Plaza, confirmando que la banda sabía exactamente dónde se guardaban los productos premium.

Investigación en curso

La fiscal Andrea Contreras y detectives de la BIRO Metropolitana Oriente se encuentran analizando las cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Las diligencias se centran en determinar si existió participación de terceros o filtración de información interna sobre la infraestructura del local, dado que los delincuentes conocían el mecanismo de apertura y la ubicación de la bodega blindada.

Hasta el cierre de esta edición, no se reportan detenidos, mientras que el monto total de lo sustraído está siendo avaluado por la empresa.