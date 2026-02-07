;

“Iban directo a la bóveda”: Violento asalto a PC Factory en Las Condes deja a trabajador herido

La PDI investiga si los sujetos contaban con información privilegiada sobre la estructura del recinto.

Mario Vergara

30 DE DICIEMBRE DE 2025/VIÑA DEL MAR Vehiculo PDI en el marco del lanzamiento del Plan Verano Seguro, que consiste en la coordinación interinstitucional para que las familias puedan tener sus vacaciones de forma tranquila. FOTO: OSCAR GUERRA/ UNO NOTICIAS

30 DE DICIEMBRE DE 2025/VIÑA DEL MAR Vehiculo PDI en el marco del lanzamiento del Plan Verano Seguro, que consiste en la coordinación interinstitucional para que las familias puedan tener sus vacaciones de forma tranquila. FOTO: OSCAR GUERRA/ UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

Un violento robo con intimidación afectó la mañana de este sábado a la sucursal de PC Factory en la comuna de Las Condes. Cerca de las 11:35 horas, mientras el local operaba con clientes en su interior, cuatro delincuentes armados y con el rostro cubierto ingresaron intempestivamente al recinto.

Violencia y “conocimiento previo”

El asalto destacó por la agresividad de los sujetos, quienes intimidaron al personal y golpearon a un trabajador en el rostro con la empuñadura de un arma de fuego, provocándole lesiones leves.

Sin embargo, el dato que más llama la atención de los investigadores es la precisión del actuar delictual. Según la PDI, el local funcionaba anteriormente como una sucursal del Banco de Chile, por lo que contaba con una bóveda de alta seguridad que se abre mediante huella digital. Los antisociales exigieron ser llevados directamente a esa zona para sustraer los equipos de mayor valor.

Revisa también:

ADN

“Pidieron ir directamente a la bóveda... sacaron mercadería de mayor valor”, señaló el subprefecto Rubén Plaza, confirmando que la banda sabía exactamente dónde se guardaban los productos premium.

Investigación en curso

La fiscal Andrea Contreras y detectives de la BIRO Metropolitana Oriente se encuentran analizando las cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Las diligencias se centran en determinar si existió participación de terceros o filtración de información interna sobre la infraestructura del local, dado que los delincuentes conocían el mecanismo de apertura y la ubicación de la bodega blindada.

Hasta el cierre de esta edición, no se reportan detenidos, mientras que el monto total de lo sustraído está siendo avaluado por la empresa.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad