Alerta Roja en El Maule: incendio forestal obliga a detener trenes y suspender tránsito en la Ruta 5 Sur

El siniestro ha consumido seis hectáreas y mantiene cortada la Ruta 5 Sur debido a una densa capa de humo que impide la visibilidad.

Mario Vergara

Una situación de emergencia se vive esta noche en la comuna de San Rafael, Región del Maule. El Senapred ha decretado Alerta Roja debido al incendio forestal denominado “Camarico 3”, el cual presenta un avance rápido y ha generado graves problemas de conectividad en las principales arterias del país.

La emergencia ha provocado una severa alteración en la Ruta 5 Sur, específicamente a la altura del kilómetro 224, en el sector de Los Maquis. Una densa columna de humo ha reducido la visibilidad a niveles peligrosos, obligando a restringir el tránsito vehicular.

Asimismo, la empresa EFE informó que mantiene dos trenes detenidos en el sector, a la espera de que las condiciones de seguridad permitan retomar el flujo ferroviario, el cual se encuentra interrumpido por la cercanía de las llamas a la vía.

Recursos en combate

Hasta el momento, el fuego ha devastado seis hectáreas de vegetación, pero la severidad del evento ha obligado a un despliegue masivo de recursos:

  • Terrestre: Voluntarios de Bomberos de San Rafael, Talca y Pelarco, junto a tres brigadas de Conaf.
  • Aéreo: Cuatro aviones y dos helicópteros operan en la zona para frenar el avance hacia sectores poblados o infraestructuras críticas.

Medidas de la Alerta Roja

La declaración de Alerta Roja permite a las autoridades movilizar todos los recursos necesarios y disponibles de forma inmediata. Según Senapred, esta medida busca apoyar el trabajo que ya realizan Conaf y Bomberos, integrando esfuerzos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) para contener el siniestro antes de que su extensión aumente durante la madrugada.

