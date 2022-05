Cristian Garin (37° ATP) no pudo ante Andrey Rublev (7° ATP) y quedó fuera en la tercera ronda del segundo Grand Slam de la temporada tras perder por parciales de 6/4, 3/6, 6/2 y 7/6 en 3 horas y 11 minutos de juego.

El chileno dio batalla e incluso llegó a estar 3-0 arriba en el cuarto set con dobles quiebre, y dispuso de cuatro puntos de set para llevar el cotejo a un quinto parcial, pero algunos errores lo privaron de aquello.

Después del cotejo, “Gago” habló con ADN Deportes sobre sus sensaciones tras perder ante el número 7 del mundo en la cancha 14 de Roland Garros.

“Él también demostró un gran nivel, por algo es top ten. Me llevo muchas cosas positivas, aunque me duele mucho perder, pero me quedo con que hice un gran partido”, comenzó diciendo el criollo.

En esa línea, añadió: “Ya llevo tres o cuatro semanas de muy buen nivel de tenis, estoy terminando los torneos y estoy quedando con muy buenas sensaciones. Siento que estoy mucho más ordenado fuera de cancha y dentro de la competencia también, con las cosas más claras y eso me llena de energía para seguir mejorando. Después de mucho tiempo siento que estoy en el camino correcto y ahora siento que puede pelear ante los mejores del mundo“.

“Tengo que seguir mejorando, pero lo bueno es que tengo un plan de juego y eso me da confianza para seguir trabajando en eso. Sé también que fisica y mentalmente estoy mejorando muchísimo y lo que más me deja tranquilo es que lo estoy disfrutando dentro de la cancha. Estoy nuevamente por el buen camino y sé que a este nivel puedo jugar y ganar. Necesito quizás más rodaje en estos partidos, pero me siento partido del nivel que tengo”, se explayó el criollo.

Grandes oportunidades ante Rublev

Respecto a los grandes números que tuvo en el partido, indicó: “Estoy trabajando en base a un estilo de juego que yo me siento cómodo. Hoy estuve agresivo, ya que tuve 50 winners, aunque también te lo exige la situación, ya que Rublev tiene un nivel muy alto y había que buscarlo. Perdí por pequeños detalles que, espero, en un futuro se empiecen a dar”.

Consultado sobre una jugada en específico en el tie break que le pudo dar el cuarto set, Garin lanzó que “en ese set point pensé que la pelota no pasaba y me quedó muy abajo. No me esperaba esa bola, ya que pensé que no iba a llegar y lo hizo, me la bajó. Hoy voy a pensar mucho en esa bola, pero es lo que hay. Él también demostró su nivel en cuatro horas de partido”.

Jugará Wimbledon aunque no de puntos

Respecto a jugar Wimbledon sin puntos, por el castigo que otorgó la ATP, indico: “Mi planificación sigue igual, la voy a mantener, aunque es difícil jugar Wimbledon sin puntos. Ahora me voy a tomar un poco de descanso antes de la gira de pasto. Desmotiva un poco jugar Wimbledon sin puntos, pero es lo que hay“.

Finalmente, nombró a sus favoritos para ganar Roland Garros. “Djokovic, Rafa, Alcaraz o Tsitsipas. Creo que va haber buenos partidos durante la segunda semana”.