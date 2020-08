La reacción de Kel Calderón en RRSS tras las declaraciones de su madre, Raquel Argandoña

La egresada de derecho “Kel” Calderón se refirió indirectamente a las declaraciones de su madre, Raquel Argandoña, sobre el drama familiar que viven.

Este miércoles la panelista de Bienvenidos de Canal 13 hizo un mea culpa, defendió a “Nano”, criticó la querella de su exesposo, Hernán Calderón Salinas, contra el hijo de ambos, y contó que su hija no le habla.

Cabe recordar que la joven ha manifestado públicamente su apoyo a su papá, y se ha ido en picada contra su hermano.

Tras esto, la influencer dio un “me gusta” en Twitter a un comentario de alguien que se refería a la entrevista de su madre.

“Raquel Argandoña es el típico reflejo de que las mujeres son las responsables de criar a hombres machistas. Ver a Raquel Argandoña llorar y defender al delincuente de su hijo por sobre todo, y darle la espalda a su hija Kel Calderón, es machismo puro“, dice el tuit al que le dio like.

El post además va acompañado de una imagen de la serie Game Of Thrones, donde aparece Cersei Lannister con su hijo mayor, Joffrey Baratheon. Cabe destacar que el personaje de Cersei era una madre sobreprotectora que estaba dispuesta a hacer todo por su hijo, un joven déspota y soberbio que pasaba a llevar a todos en su calidad de rey.

“No quedan lágrimas para llorar”

Además, la noche de este miércoles Kel publicó en Instagram una foto suya y escribió: “No tears left to cry (no quedan lágrimas para llorar)“, citando la canción del mismo nombre de Ariana Grande.

Otros likes en Twitter

De igual forma, en Twitter la casi abogada ha dado diversos “me gusta” a comentarios de personas que se refieren a lo sucedido en su familia.

“Lo que hace Raquel Argandoña se parece mucho a una película en donde manipulan a las personas televisivamente para limpiar la imagen del agresor, y que nosotros sintamos compasión, y así el victimario se convierta en víctima. No todos caemos en la manipulación televisiva, ojo ahí”, escribió un usuario.

“Bienvenidos de Canal 13: hicieron show por no tocar el tema ante desgracia de una persona que trabaja con Ustedes, pero no han soltado y re lucrado con esto en rating ahora, a nivel de sacar a la madre y polola del imputado en un reportaje. Son asquerosos”, acusó otra tuitera.

“Lo más triste es que él (Nano) se acuerde que tiene madre sólo cuando le sirve“, posteó otra persona.

“Si fuese de La Pintana va preso y con escarmiento público (lo digo con respeto, el resto de tu familia no tiene la culpa de las mañas de este niño)”, comentó una usuaria.