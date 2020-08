Raquel Argandoña se lanzó contra su exmarido por querer enviar a Nano a la cárcel: “No sé qué odio tiene. ¡Es tu hijo, Hernán!”

Durante la entrevista que Amaro Gómez-Pablos le hizo a Raquel Argandoña en Bienvenidos, la opinóloga se lanzó contra su exmarido, Hernán Calderón, por querer enviar a su hijo a la cárcel.

Primero que todo, la comunicadora partió diciendo que “me duele el corazón (que Hernán quiera poner a su hijo en la cárcel)”.

“Yo se que mi hijo necesita tratamiento. Él también. Hernán es un excelente abogado… Él sabe perfectamente que en la cárcel la mente de un persona no se rehabilita. En la cárcel no lo va a encontrar”, sostuvo.

Luego, Raquel, un tanto molesta, expresó: “No sé qué odio tiene. ¡Es tu hijo, Hernán!”.

En esa línea, y tal como sostuvo durante toda la entrevista, aseguró que no está de acuerdo con que Nano Calderón sea encarcelado.

“Yo no puedo decir lo que tiene que hacer una jueza o un juez. Lo único que me interesa es que se trate y se sane“, afirmó, para luego agregar que “si se sana puede ser un nuevo comienzo”.

Posteriormente, el animador del matinal le preguntó si “¿Es Hernán Calderón Argandoña un peligro para la sociedad?”, a lo que Raquel tuvo una sincera respuesta.

“Soy mamá, uno conoce a su hijo. El ‘pelao’, (Nano) solo necesita ayuda profesional. La falla la tuvimos nosotros. Yo soy responsable. Doy la cara. Hernán también lo es. Para mí sería muy fácil decir, ‘perdón, no lo crié yo. Desde los cuatro años lo crió el papá’“, dijo.

Finalmente, Amaro le preguntó: “Si lo hubieras criado, ¿el resultado habría sido distinto?”.

“Yo creo que no. Soy bien mujer. Yo trabajo. Todo lo que tengo es gracia a mi trabajo. Yo nunca he heredado nada de mis parejas. Me gustaría tener nada, pero tener una familia normal“, sentenció.