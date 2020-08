Raquel Argandoña habló sobre la situación de Nano Calderón: “Todos en mi familia necesitamos tratamiento”

Tras una semana en silencio, Raquel Argandoña se refirió a lo ocurrido con su hijo Nano Calderón y su exesposo, Hernan Calderón.

En conversación con Amaro Gómez-Pablos en Bienvenidos, la opinóloga partió haciendo un mea culpa sobre cómo ella y el abogado criaron a su hijo, asegurando que “mi hijo nunca, te doy mi vida o la vida de mi madre, pensó en asesinar a su padre”.

“A Hernán papá, no pudras a nuestro hijo en la cárcel, él necesita ayuda y tú lo sabes“, agregó.

Más adelante, al ser consultada sobre la sentencia que podría recibir el joven de 23 años por atacar con un cuchillo a su padre, Raquel sostuvo que “el pelao sólo necesita tratamiento profesional, porque nosotros lo hicimos mal”.

Luego, indició que el proceso judicial al que lo expuso Hernán Calderón padre, a ella le parece algo “horrible, me duele el alma que quiera llevar a mi hijo a la cárcel. En la cárcel no se rehabilita. Necesita tratamiento”.

“Hernancito merece una lección. No se, un brazalete, un arresto domiciliario. Un tratamiento psiquiátrico a largo plazo“, agregó.

Argandoña también reveló que muchas veces lo trató de llevar a terapia, pero que su exmarido decía que no creía en los psicólogos y que sólo le sacaban plata a las personas. “Más adelante sí creyó que necesitaba ayuda psicológica (…) pero cuando un hijo es mayor de edad, no puedes obligarlos… A menos que lo declaren interdicto”.

Raquel también se refirió a su hija, Kel, quien ha arremetido contra su hermano a través de redes sociales. Sobre esto, la comunicadora comentó que está triste, porque son una familia y ella es su hermana mayor, por lo que no puede tratar así a Nano.

En esa línea, sostuvo que Raquelita y su padre no pueden ser tan duras con Nano porque “todos en mi familia necesitamos tratamiento”, ya que son una familia disfuncional. “Me gustaría que estuviéramos los cuatro y nos pidiéramos perdón, pero lo veo difícil”, indicó.

“Somos una familia de mierda, tanto Hernán como mi hija, mi hijo y yo. Necesitamos tratamiento, obvio que sí. Somos una familia muy expuesta, es por mi trabajo”, admitió la animadora.

“Si mis hijos están viendo, si la Kel está al lado de su padre, que ha sido la vocera de él, le pido perdón. Pensé que era la mejor mamá, y perdóname (…) Ella no me habla desde que pasó esto, pero como no te puedo ver, y a Hernán papá que no me responde los mensajes, no pudras a tu hijo en la cárcel, el error fue nuestro como papás“, dijo.

“Yo soy madre de los dos, y si me necesitan ahí voy a estar siempre“, agregó al ser consultada sobre qué es ser mamá para ella.

Para proteger a su hijo, ella tiene que “estar fuerte, en conseguirle un abogado que lo defienda, no puedo dejar a mi hijo solo si el padre lo único que quiere es encerrarlo de por vida en la cárcel“.

“No lo fue a asesinar, no lo fue a matar, fue un impulso al saber que su padre le había dado tocaciones a su polola”, añadió.