Raquel Argandoña reveló cómo es su relación actual con Kel tras polémica de su hermano

Este miércoles en Bienvenidos mostraron la entrevista que le hicieron a Raquel Argandoña minutos después de la audiencia de formalización de su hijo, Nano Calderón.

En conversación con Amaro Gómez-Pablos, la comunicadora sostuvo que para ella ha sido todo muy complicado, ya que ella solo quiere proteger a su hijo menor, tal como lo haría cualquier madre.

En la entrevista también se sinceró sobre su actual relación con Kel Calderón, su hija mayor, quien ha arremetido en contra de su hermano desde que atacó a su padre con un cuchillo el pasado 11 de agosto.

En esa línea, Raquel partió diciendo que “yo no voy a criticar a mi hija, soy madre de dos hijos y los amo”.

“Tal como apoyé a Kel en su juventud, voy a apoyar a Hernán en esta. No voy a criticar a mi hija, son impulsos que demuestran que ninguno de nosotros somos normales“, dijo sobre los mensajes que la influencer ha compartido en sus redes.

También sostuvo que “trato (de ser fuerte), pero no te dan ganas de comer, duermes muy poco (…) lloro sola, porque no es sólo el golpe y el dolor de Hernán, sino también mi hija, cómo se refiere a su hermano“.

“La Kel es su hermana mayor, ¿qué va a ser de nuestro hijos después?“, comentó, para luego agregar que “si la Kel está al lado de su padre, pedirle perdón. Pensé que era la mejor mamá y perdóname“.

“Yo con la Kel no puedo hablar, ella no me habla desde que pasó (esto)”, contó.