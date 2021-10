GALERÍA | Vehículos militares llegaron al centro de Lebu en el marco del estado de emergencia en la macrozona sur

Durante esta jornada, y luego que Contraloría tomara razón del decreto de estado de excepción de emergencia en la macrozona sur, distintos vehículos militares llegaron a la comuna de Lebu, para dar cumplimiento a la norma.

Lebu pertenece a la provincia de Arauco, una de las zonas en las que se han registrado ataques incendiarios y atentados, principalmente por el conflicto chileno-mapuche. Sin embargo, este jueves se produjo una situación particular entre las autoridades, y considerando además que la comuna se precia por su tranquilidad.

El gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, viajó desde el sur hasta Santiago para plantear las complejidades del problema en la macrozona sur; y desde la capital viajó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a supervisar la ejecución del Estado de Emergencia que comenzó a regir desde hoy y por 15 días.

El gobernador Díaz conversó esta mañana con el Ciudadano ADN sobre este mismo actuar propuesto por el Ejecutivo para enfrentar la violencia en la provincia. Sin embargo, previamente, la autoridad puntualizó que no fue informado con antelación del viaje del ministro Delgado hacia Lebu a supervisar la ejecución de la excepción constitucional.

“Por el correo de las brujas me enteré ayer que iba“, señaló la autoridad. “Le solicité a través del delegado presidencial poder reunirme. No he recibido respuesta. Ante eso tomé una decisión: venir, voy a entregar una carta a La Moneda, para que dialoguemos y construyamos una política genérica“.

Y siguió: “Lo que no resiste análisis es que sigamos teniendo gente aproblemada, aterrorizada por estar viviendo en un lugar que desde acá, desde 500 kilómetros de donde yo vivo, no se logra percibir el miedo, el terror que sufre mucha gente”.

Tras la misma falta de comunicación entre una y otra autoridad, las críticas de Díaz no apuntaron directamente hacia el uso de las facultades mismas del Presidente.

“Lo que uno se pregunta es cómo esto ayuda a resolver un problema de mayor complejidad, que tiene varios frentes: uno, por cierto, policial, de orden público; otro es de carácter social, dada la pobreza de la región; el otro es de carácter político, dada las solicitudes de autonomía y reconocimiento de los locales; y otro es de carácter económico, dada la producción forestal mayoritaria de la zona”, afirmó el gobernador.

A renglón seguido, Díaz cuestionó: “¿Una medida como la declaración de Estado de Emergencia aborda el problema? No”. A las múltiples dimensiones de la problemática se suma, también, que existen comunas en la macrozona sur que no están expuestas a situaciones de violencia. Todos flancos que pudieron haberse abordado con comunicación, según Díaz.