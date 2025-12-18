;

VIDEO. Martín Vidaurre y Martina Weil fueron premiados como los mejores deportistas chilenos del 2025 en la Gala Olímpica

Los jóvenes atletas chilenos tuvieron una temporada histórica en el deporte de nuestro país, y así se lo reconocieron desde el Comité Olímpico de Chile.

La noche de este jueves se celebró la Gala Olímpica, evento organizado por el Comité Olímpico de Chile, donde los mejores deportistas del país fueron premiados por sus actuaciones durante este 2025.

En la ceremonia realizada en Casa Piedra, en San Carlos de Apoquindo, la karateca Valentina Toro fue distinguida con el premio Espíritu Team Chile, reconocimiento votado por sus propios compañeros.

En cuanto al Mejor Deportista del Año en la categoría masculina, el galardón fue para Martín Vidaurre, quien tuvo un año histórico para el ciclismo de montaña chileno, alcanzando un segundo lugar en el circuito mundial y logrando su primera victoria en categoría Élite en la Copa del Mundo, entre otros hitos.

“Es súper bonito, debe ser mi séptimo año, pero vengo a todas las premiaciones. Es súper lindo ver a todos los deportistas; creo que es un reconocimiento no menor, hemos tenido muy buenos resultados”, comentó el ciclista de 25 años.

Por su parte, en la categoría Mejor Deportista del Año femenina, como era de esperarse, la ganadora fue Martina Weil, quien durante la temporada rompió en varias ocasiones los récords nacionales de 200 y 400 metros planos. Además, estuvo muy cerca de clasificar a la final del Mundial de Atletismo en Tokio, alcanzando un destacado noveno lugar.

Finalmente, los premios a Mejores Entrenadores del Año fueron para Ahmed Gamal Solyman en karate, Pablo Lemoine con Los Cóndores en rugby y Julen Erauzkin en remo.

